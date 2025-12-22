Tirdzniecības centrā Origo atklāts japāņu bistro ar īstu Tokijas noskaņu
15. decembrī Rīgā, tirdzniecības centra Origo food court Poste, durvis vēra jauns japāņu bistro Kamakura. Tā koncepcija iedvesmu guvusi no nelielām Tokijas ēstuvēm, kurās cilvēki starp ikdienas darbiem ātri ietur siltu ramena maltīti. Vienlaikus virtuves līmenis šeit būtiski pārsniedz ierasto fūdkorta formātu – gan kvalitātes, gan garšas ziņā ēdieni pilnībā atbilstu arī pilnvērtīga restorāna ēdienkartei.
Visas receptes izstrādājis zvaigžņu šefpavārs Pjotrs Gudzovatais – Kuro-Obi Dan melnās jostas īpašnieks suši meistarībā ar darba pieredzi vadošajos japāņu restorānos visā pasaulē.
Kā atzīst šefpavārs, Kamakura viņam bijis svarīgi atspoguļot dažādas Japānas šķautnes – grab-and-go ātrās maltītes formātu, mīlīgus desertus un sātīgus ramenus. Bistro ēdienkarte veidota piecās konceptuālās sadaļās.
Galvenajā lomā, protams, ir rameni – Japānas populārākais ēdiens. Kamakura tiek gatavots klasiskais paitan – bagātīgs japāņu buljons uz vistas, dārzeņu un garšvielu bāzes. To vāra aptuveni septiņas stundas, panākot biezu, pienainu tekstūru, kas ir īpaši bagāta ar kolagēnu. Uz šī buljona pamata tiek piedāvāti četri ramena veidi. Vegāniskais variants tiek gatavots atsevišķi un prasa gandrīz diennakti – tā pamatā ir kombu aļģes un kaltētas šiitaki sēnes. Visi rameni ir ļoti sātīgi – viena porcija sver aptuveni vienu kilogramu.
Tāpat Kamakura pirmo reizi Rīgā piedāvā klasiskos japāņu onigiri – ikoniskos rīsu trijstūrus, kas ietīti nori lapās. Tā ir viegla un veselīga uzkoda, kas pieejama astoņās versijās ar dažādiem pildījumiem.
Japānā uzkodām ir izveidojusies vesela kultūra, uz kuras balstās atsevišķs restorānu formāts – izakaja. Kamakura piedāvā trīs uzkodu veidus, un, iespējams, zvaigžņu statusu iemantojusi karaage vista – sulīga, kraukšķīga, ar vieglu Āzijas aromātu.
Interesanta atkāpe no klasikas un rotaļa ar Eiropas gastronomijas tendencēm ir suši burgeri. Tie piedāvāti kā veselīgāka, taču sātīga alternatīva klasiskajam burgeram – bez smagām un treknām mērcēm. Maizes vietā izmantoti panēti rīsi ar nori, savukārt pildījumā – tuncis, lasis, vista un citi olbaltumvielu avoti.
Par īstu hitu, visticamāk, kļūs desertu ēdienkarte. Viesiem tiek piedāvāti populāri saldumi ar matcha tēju, kas šogad iekarojuši japāņu TikTok, kā arī panna cotta kapibaras formā.
Nosaukums Kamakura izvēlēts apzināti. Kamakura ir pilsēta Japānā, Kanagavas prefektūrā, kas pazīstama kā senā samuraju Japānas galvaspilsēta, kur vēsturiski izveidojies samuraju goda kodekss.
Tieši šis disciplīnas, cieņas pret tradīcijām un uzmanības pret detaļām princips ir katra bistro ēdiena pamatā.
“Mūsu ideja ir iepriecināt viesus ar mūsdienu Japānas klasiku un to, kā japāņu kultūra tiek interpretēta šeit, Eiropā. Šķiet, mums ir izdevies radīt skaistu un spilgtu projektu, taču galvenie tiesneši būs mūsu viesi. Vissvarīgākais – lai ikviens būtu paēdis un apmierināts,” uzsver projekta komanda.
Turpmāk Kamakura ēdienkarte tiks regulāri atjaunota, to papildinot ar sezonāliem piedāvājumiem.
Atrašanas vieta:
T/C ORIGO 3. stāvā no A ieejas