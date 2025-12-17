Ziemassvētku cienasta, produktu un našķu cenas Rīgas Centrāltirgū. FOTO;VIDEO
Uz Ziemassvētku galda esot jābūt vismaz deviņiem ēdieniem, tostarp cūkas šņukuram, putna gaļai, pelēkajiem zirņiem, pīrāgiem ar speķi, piparkūkām, bietēm un burkāniem, zivij, arī rūgušpienam vai paniņām. Jauns.lv devās uz Rīgas Centrāltirgu lūkot, vai to visu var dabūt un cik tas viss maksā?
Ziemassvētku cenas Rīgas Centrāltirgū
Īsi pirms Ziemassvētkiem Jauns.lv Rīgas Centrāltirgū skaidroja, cik maksā “centrālie” ziemas saulgriežu produkti – gala, speķis, mandarīni, piprakūras, zivis, dārzeņi ...
Savukārt laukuma pretējās puses paviljonā, kur pārdod piena produktus, rosība mazliet mazāka. Kāda pārdevēja pat sūrojas, ka latvieši aizmirsuši, ka mūsu senči piekodinājuši Ziemassvētkos dzert rūgušpienu. Zivju paviljonā arī dienas vidū nav tāda rosība, kā to varētu vēlēties pirms svētkiem. Ļaudis vēl nemeklē zivis ar zvīņām – tās meklējot pirms Jaungada svinībām. Kādu “zivju sieva” pat aizrāda, ka nav ko meklēt karpas ar zvīņām. Lai nezustu bagātība, senais ticējums piekodina makā likt zvīņas Jaungada naktī nevis ziemas saulgriežos. Savukārt kādā latviešu ticējumu grāmatā melns uz balta rakstīts, ka savulaik mūsu priekšteči zvīņas makā lika tieši Ziemassvētkos. Ej nu saproti, kā pareizi – iet laiks, mainās tikumi un tradīcijas!
Ziemassvētku garša: mandarīni
Gadu laikā latviešu saulgriežu mielasta svētku galds piedzīvojis būtiskas izmaiņas. Ja pirms vairāk nekā trijiem gadsimtiem to “okupēja” Kurzemes hercoga ievestie kartupeļi, tad pirms vairāk nekā pusgadsimta no Gruzijas ap gadu miju pārādījušies mandarīnu kalni. Spriežot pēc piedāvājuma, šī ir viena no tradīcijām, ko vairs no latviešu virtuves neizskaust. Tikai diez vai vecākās un vidējās paaudzes cilvēkiem, Rīgas Centrāltirgū izdosies atrast “bērnības garšu”, jo no Aizkaukāza importētos mandarīnus tirgū neatrast. Pārsvarā mandarīni audzēti Spānijā – lētākie 0,99 eiro, bet vairumā gadījumu ap 1,5-2 eiro kilogramā. Ir arī no tālienes ievestie, kā tirgotāji saka, īpaši saldi, no Dienvidāfrikas par 3,5 eiro, bet no Marokas pat par pieciem eiro kilogramā.
Svētība un bagātība: cūkas šņukurs
Ja vēlas, lai nākamais gads būtu svētīgs un nekā netrūkstu, visai saimei Ziemassvētkos esot jāēd cūkas šņukurs. No pirmā acu uzmetiena, cūkas šņukuru Gaļas paviljonā neieraudzīt. Taujājot pie tirgotājiem, noskaidrojas, ka tiem, kam bija, jau ap pusdienlaiku prece lielā pieprasījuma beigusies, bet citi vēl nemaz neesot tos sagatavojuši pārdošanai, būšot pāris dienas pirms svētkiem un vismaz ap pusotru eiro kilogramā. Jauns.lv gan atrada cūkas galvas daļu ar šņukuru, kas nācis no Kuldīgas novada Kurmāles pagasta: mazliet vairāk par diviem kilogramiem un tas izmaksāja 3,50 eiro.
Var arī izlīdzēties ar cūkas cepeti. Te nu cenas cūkgaļai dažādas – no 4,50 līdz pat 15 eiro kilogramā. Viss atkarīgs no tā vai gribas ar treknumiņu vai kauliņiem, smuku fileju vai vienkāršu “gaļas gabalu”. Lielveikalos esot lētāk, stāsta Arvīds no Ķekavas, bet tirgū piedāvājums daudzkārt labāks un, galvenais, no pašu cūciņas. Viņš piebilst, ka noiets labs – cenas pirms svētkiem ar katru dienu pieaug. Cilvēki uz svētkiem izvēlas labu gaļu. Gaļas cena tirgū kā parasti pieaug gan pirms Jāņiem, gan pirms Ziemassvētkiem.
Savukārt Inguna piedāvā smeķīgus kūpinātus cūkas pušņukurus no Ropažiem par 9,50 eiro kilogramā. Ir arī labu labais speķītis, kūpināts ar alkšņu malku – 6,80 eiro kilogramā. Pērkot labi, jo cena labu labā. Turpat netālu kāds speķi pārdod par desmit eiro kilogramā, pie tam, kā var redzēt, kūpināts nevis mājās, bet gan “rūpnieciski”.
Ja nu negribas cūciņu, var izvēlēties jēru vai liellopu. Tas gan izmaksās dārgāk. Jēra gaļa – 8,50, bet liellops – 9-15 eiro kilogramā. Uz galda esot jāliek arī putna cepetis – vistas cena: četri eiro, stilbiņu – 3,40 eiro kilogramā.
Rūgušpiens atturībniekiem
Kādā senā padomu grāmatā lasāms, ka atturībniekiem Ziemassvētkos esot ietecamas vai nu paniņas vai rūgušpiens. Tā kā lielveikalos rūgušpienu jāmeklē ar uguni, tad meklējām to Centrāltirgū. Ir arī – gan paniņas, gan rūgušpiens par 1,40 eiro litrā. Jautājām pārdevējai, kā tad sokas – vai šis nav aizmirsts dzēriens. Viņa ar rūgtumu teic, ka cilvēki esot aizmirsuši, ka jādzer rūgušpiens un tirgošanās diez ko raiti nesokas. Pie tam lielveikalos esot lētāk. Diez vai tā viss var teikt. Piemēram, piens litrā – 80 centi, gardu gards mājās darināts siers – 10 eiro kilogramā. Ir arī, protams, dārgākas preces – krējums 6-7 eiro, sviests – 24-28 eiro, biezpiens (atkarībā no tauku procenta) – 2,10-7,25 eiro kilogramā.
Zirņi, pupas, kāposti
Ir vēl vairāki gardumi, kuriem jābūt uz svētku galda. Viens no tiem ir štovēti kāposti. Piedāvājumā plašs skābēto kāpostu klāsts – gan saldāki, gan ne tik saldi, ar burkāniem un ķimenēm. Pārsvarā par trijiem eiro kilogramā. Tā kā kāpostu štovējumi ir piemēroti visām garšas un asuma vēlmēm.
Protams, jābūt arī zirņiem un pupām, lai nākamgad asaras nebirtu. Varam nopirkt izmiekšķet gan pelēkos zirņus (4 eiro kg), gan “parastās” pupiņas (5-6 eiro kg), gan arī cūkpupas (9 eiro kg). Un pa virsu kraukšķīgs speķītis!
To visu varam izdekorēt gan ar vārītām bietēm (1 eiro kg), burkāniem (1-2,5 eiro kg), gan svaigiem gurķiem, kuru cenas pamatīgi svārstās – no diviem līdz pat 14 eiro kg. Te nu jāskatās uz to, cik varenu vai līku, vai arī maziņu un dekoratīvu kā no pasaku grāmatas gurķi gribam. Protams, arī kartupeļi un sīpoli, kuri maksā ap 70 centiem kilogramā.
Zivis un piparkūkas
Zivju paviljonā kāda pārdevēja, kasot nost no karpas zvīņas, lai to varētu izdevīgāk pārdot, Jauns.lv norādīja, ka pieprasījums pēc zivīm ar zvīņām neesot. Pēc tādām parasti taujājot pirms Jaungada svinībām, jo latvieši bagātības pievilināšanai vairs neesot tik naski zvīņu licēji makos. To nu parasti darot Vecgada vakarā. Bet zvīņainu zivju izvēle plaša: plaudis – 2,5, karūsa un asaris – ap 2,9, plekste – 3,9, karpas un līdakas – 6,5-6,9 eiro kg. Var izvēlēties arī ko nezvīņainu – nēģi – 10,9, bet foreles – no 15,9 līdz 27,9 eiro kg.
Tirgū atrast var visu, bet šo to izdevīgi pagatavot arī mājās. Piemēram, cept piparkūkas, jo plašajos tirgus paviljonos varēja vien kādās trijās vietās atrast plaši pazīstamu maiznīcu jeb beķereju ceptas piparkūkas – no 10,80 līdz 18,99 eiro kilogramā.