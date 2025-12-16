Kur un kā svinēt Ziemassvētkus: visplašākais svētku ceļvedis visai Latvijai
foto: Rojs Maizītis
Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā.
Sabiedrība

Kur un kā svinēt Ziemassvētkus: visplašākais svētku ceļvedis visai Latvijai

Elmārs Barkāns

Jauns.lv

Piedāvājam visplašāko Ziemassvētku pasākumu un norišu ceļvedi visai Latvijai - gan pilsētās, gan lauku pagastos. No 19. decembra līdz 26. decembrim notiek simtiem pasākumu - gan koncerti un ziemas saulgiežu svinības ar Bluķa vilkšanu, gan teātra izrādes un balles, gan svētku tirdziņi un visdažādākie pasākumi bērniem.

Lai būtu vieglāk orienēties plašajā pasākumu klāstā, tie apkopoti septiņās sadaļās: Rīgā, Jūrmala un Pierīga, Kurzeme, Latgale, Sēlija, Vidzeme un Zemgale. 19. un 20. decembrī daudzviet saulgriežus sāk svinēt latviskās tradīcijās, tad seko svētku tirdziņi un pasākumi baznīcās, kā arī gan visā valstī pazīistamu, gan arī vietējo mākslinieku un mūziķu koncerti. Ir arī teātra izrādes un balles, daudz un dažādi pasākumi bērniem un jauniešiem, kā arī kultūrizglītojošas aktivitātes. Daudzi pasākumi ir bez maksas, bet uz citiem jāpērk biļetes. Piedāvājam pašakumu ceļvedi ar pasākumiem, ko piedāvā apmeklēt pašvaldību afišas.

