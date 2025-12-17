"Nekas nav tā, kā tu domā!" Latvijas izlūkdienesta darbinieki atklāj, kāds patiesībā ir darbs valsts aizsardzībā
Lai gan mūsdienās daudzi iedzīvotāji savus priekšstatus par drošības dienesta darbu guvuši no tādām filmām kā "Džeimss Bonds" vai "Neiespējamā misija", Satversmes aizsardzības biroja (SAB) darbinieki atklāj, ka, uzsākot darbu valsts aizsardzībā nekas nav tā, kā tu domāji, ka būs.
Marats* SAB strādā nepilnu gadu un šim darbam pieteicās pats. Pēc pieteikšanās viņš veiksmīgi izturēja atlasi un tika pieņemts izlūkošanas speciālista amatā. Viņš norāda, ka allaž vēlējies darbu, kuram būtu lielāka jēga un kas sniegtu pienesumu sabiedrībai, bet papildus vēlmi strādāt dienestā viņam sniedza ģeopolitiskā situācija pasaulē.
"Agrāk domāju – ko tad mazas valsts dienesti izlūkošanas jomā var paveikt? Kopš strādāju šeit, es daudz labāk saprotu mūsu lomu plašākā ģeopolitiskā ietvarā. Mūsu dienests dot savu artavu un tā ir nozīmīga. Krievijas izraisītā kara Ukrainā kontekstā jēgu un pievienoto vērtību savam darbam izjūtu jo īpaši,” norāda Marats.
Nekas nav tā, kā tu domā, ka būs…
Arī Sarmas* stāsts ir līdzīgs. Sieviete, kas SAB strādā jau divus gadus un darbojas speciālo atļauju izsniegšanas jomā, norāda, ka allaž vēlējusies kaut ko darīt valsts labā. "Kad pa radio nejauši izdzirdēju, ka dienests paver līdz šim nebijušu iespēju kandidātiem pašiem pieteikties, es to uzreiz izmantoju,” norāda sieviete.
Sākotnēji viņai amats tika atteikts, bet vēlāk Sarma tika pieņemta citā amatā dienestā. SAB uzsver, ka darbinieku atlasei dienestā ir sava specifika un kandidāti, kas dienestam pieteikušies, var tikt uzrunāti pēc ilgāka laika, vai viņiem var tikt piedāvāts viņu prasmēm atbilstošs darbs, kas pašam kandidātam iepriekš nebūtu ienācis prātā.
“Es ilgi vispār nezināju, kāds tieši darbs man būs jādara. Es teiktu - te nekas nav tā, kā tu domā, ka tas būs. Te ir jānāk ar atvērtu prātu, nesakoncentrējoties uz kaut ko iepriekš strikti izdomātu. Es nācu, paļaujoties, ka darbs būs man piemērots. Un tas tiešām ir man atbilstošs ar iespējām parādīt savas prasmes,” savā redzējumā dalās Sarma.
Izlūks paver noslēpumainības plīvuru...
Lai gan specifiskus darba uzdevumus dienests nedrīkst atklāt, SAB uzsver, ka viņi nodarbina plašu speciālistu loku, kas veic dažādus uzdevumus. Tikmēr izlūks Marats norāda, ka viņa amata pienākumos "nepieciešama spēja izturēt spriedzi un risku". “[Tā ir] Visnotaļ neierastas dzīves dzīvošana, kad publiski nedrīkst atklāt savas profesionālās gaitas," norāda Marats, piebilstot, ka ikdiena ir reizē sarežģīta un interesanta. "Tiem, kuriem aktierspēle ir asinīs, te ir iespējas izvērsties."
"Man patīk, kāda tagad ir mana dzīve. [...] Šis darbs liek visu laiku būt fokusētam, klātesošam. Man jau no paša sākuma tika teikts - vislabākie rezultāti radīsies, ja būsi autentisks. Visi talanti, intereses, sakari man tagad var noderēt. Esmu aicināts izmantot savas pieredzes un prasmes. Šim darbam nav formāla rāmja. Ja cilvēks ir ieinteresēts izzināt, atklāt un izmēģināt ko jaunu, tad šis darbs viņam ir ļoti piemērots."
“Operatīvais darbs visticamāk nederēs tiem, kuri ir pārāk principiāli vai ātri iekarst. Sevi ir jāprot nolikt malā. Jāspēj uzklausīt dažādu informāciju no katra cilvēka. Šis darbs nebūs piemērots arī ļoti vaļsirdīgiem cilvēkiem un tādiem, kas nespēj izturēt spriedzi un neskaidrību ikdienā. Daudz ko būs jāprot publiski noklusēt. Tāpat sarežģīti būs tiem, kam nepieciešams, lai precīzi visu pasaka priekšā - iedod gatavu šablonu darbam,” secina Marats.
Kas jādara lai kļūtu par spiegu?
Lai varētu kļūt par drošības dienesta darbinieku, kandidātiem nepietiek tikai ar atbilstošu izglītību, prasmēm un ieinteresētību. Ir jāatbilst arī Valsts drošības iestāžu likuma 20. pantā noteiktajām prasībām. Un šī atbilstība, kā arī cita informācija par kandidātu, tiek rūpīgi pārbaudīta.
Tāpat jāpilda atbilstības testi, jāatbild uz jautājumiem vairākās intervijās un dažkārt, atkarībā no konkrētā darba specifikas un nepieciešamības, tiek sagatavotas papildus pārbaudes. “Atlases process ir garš. Svarīgi, lai kandidāti to zina, citādi viņiem var likties, ka interese par viņiem vairs nav, lai gan izrādās, ka vienkārši vēl rit process,”norāda SAB personāldaļas speciāliste Patrīcija*.
Darbiniekiem ir iespējas papildināt zināšanas dažādās savam amatam atbilstošās jomās, kā arī apgūt praktiskas iemaņas, piemēram, šaušanas un medicīnas apmācībās. “Jaunajiem darbiniekiem ir arī laba kopējā ievadinstruktāža. Tas ir svarīgi, lai varētu noorientēties un citās iestādēs ne visās tāda tiek sniegta,” norāda Patrīcija.
Kas jāņem vērā izvēloties karjeru SAB:
-
Lai strādātu SAB, cilvēkam jābūt Latvijas patriotam, jājūtas piederīgam šai valstij un jāvēlas darīt labāko, kas viņa spēkos, Latvijas drošības stiprināšanai, jo dienestā katrs darbs tiek veltīts šim mērķim.
-
Nereti cilvēki ne visai nopietni attiecas pret to, kā, iespējams, nepārdomāti veiktas darbības atbalsosies viņu nākotnes iespēju kontekstā. Tomēr, lai kļūtu par valsts drošības iestādes amatpersonu, nesabojātai “personas lietai” ir svarīga loma. Riski, kas tiks vērtēti, būs aizraušanās ar azartspēlēm, pārmērīgas parādsaistības (īstermiņa aizdevumi) vai neskaidri finanšu darījumi, regulāri kontakti vai braucieni uz riska valstīm, nepatiesu ziņu sniegšana vai informācijas slēpšana pārbaudes ietvaros.
-
Jāapbruņojas ar pacietību, jo atlases process ir garš. Parasti tas ilgst vairākus mēnešus. Bet, kā mēdz teikt, labs nāk ar gaidīšanu. Vietā, kurā noris darbs ar valsts noslēpumu un kas rūpējas par valsts drošību, kandidātu atbilstības noteikšana ir ļoti būtiska un steiga te nav labs sabiedrotais.
-
Strādājot SAB, jārēķinās ar zināmiem ierobežojumiem savā ikdienā – gan darba laikā, gan ārpus tā. Darbam drošības jomā ir sava specifiska, tādēļ darbiniekiem jāievēro atbilstoši noteikumi. Tomēr esošo darbinieku ilggadēja pieredze liecina, ka noteikumi nav neizpildāmi un tiem iespējams veiksmīgi pielāgoties. Vienīgi jābūt gataviem to darīt.
Tiem, kas ieinteresēti strādāt valsts drošības stiprināšanā, ir vērts atsūtīt pieteikumu arī, ja www.sab.gov.lv darba iespēju sadaļā šobrīd nav atrodama vakance, kas šķistu precīzi atbilstoša. Iespējams, piemērots piedāvājums tomēr atradīsies, jo SAB darbinieki strādā plašā darbības spektrā – izlūkošanas, pretizlūkošanas, valsts noslēpuma aizsardzības, kiberdrošības un informācijas apstrādes jomā, starptautiskās sadarbības jautājumos, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras uzraudzīšanā.
Visbeidzot, biroja darba nodrošināšanai nepieciešami arī kolēģi dažādu praktisku atbalsta funkciju veikšanai. Tāpēc pieteikties var visdažādāko jomu speciālisti. "Un, kas to lai zina, varbūt strādāsim kopā, lai uzturētu drošas mūsu visu kopīgās mājas – mūsu Latviju," norāda SAB.
*Personu vārdi ir mainīti.