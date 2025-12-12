Jūrmalas baznīcas aicina uz Ziemassvētku un Jaunā gada dievkalpojumiem
Jūrmalā Ziemassvētku un Jaunā gada dievkalpojumi notiks vairākās konfesijās un baznīcās, sākot no 20. decembra līdz 8. janvārim. Apmeklētāji aicināti uz dievkalpojumiem dažādās pilsētas draudzēs ar vairākiem laikiem gan svētku vakarā, gan svētku dienās.
BULDURU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
Kr. Barona ielā 6
24. decembrī plkst. 16.30
25. decembrī plkst. 13.00
DUBULTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
Baznīcas ielā 13
24. decembrī plkst. 13.00 un 19.00
25. decembrī plkst. 11.00
ĶEMERU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
Andreja Upīša ielā 18
24. decembrī plkst. 19.00
25. decembrī plkst. 9.00
SLOKAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
Raiņa ielā 4
24. decembrī plkst. 17.00
25. decembrī plkst. 11.00
KAUGURU KATOĻU BAZNĪCĀ
Raiņa ielā 91a
24. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī plkst. 12.00
26. decembrī plkst. 12.00
ĶEMERU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
Sēravotu ielā 10
24. decembrī plkst. 15.00
25. decembrī plkst. 9.00
26. decembrī plkst. 9.00
MAJORU DIEVMĀTES BEZVAINĪGĀS SIRDS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
Pilsoņu ielā 32
24. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī plkst. 15.00
26. decembrī plkst. 15.00
SLOKAS SVĒTĀS ĢIMENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
Varoņu ielā 10
28. decembrī plkst. 9.00
DZINTARU VISSVĒTĀS DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ
Aizkraukles ielā 2
6. janvārī plkst. 9. 00 un 17.00
7. janvārī plkst. 9.00 un 17.00
8. janvārī plkst. 9.00
SVĒTO APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA ĶEMERU PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ
Katedrāles ielā 1
6. janvārī plkst. 14.50
7. janvārī plkst. 9.00
ĶEMERU BAPTISTU DRAUDZĒ
Emīla Dārziņa ielā 18
20. decembrī plkst. 15.00
24. decembrī plkst. 16.00
27. decembrī plkst. 16.00
JŪRMALAS EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZĒ “DZĪVAIS VĀRDS”
Tērbatas ielā 26
25. decembrī plkst. 18.00
EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU BAZNĪCAS “JAUNĀ PAAUDZE” DRAUDZĒ
Leona Paegles ielā 23
21. decembrī plkst. 11.00