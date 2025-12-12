Jūrmalas baznīcas aicina uz Ziemassvētku un Jaunā gada dievkalpojumiem
Jūrmalas baznīcas aicina uz Ziemassvētku un Jaunā gada dievkalpojumiem

Jūrmalā Ziemassvētku un Jaunā gada dievkalpojumi notiks vairākās konfesijās un baznīcās, sākot no 20. decembra līdz 8. janvārim. Apmeklētāji aicināti uz dievkalpojumiem dažādās pilsētas draudzēs ar vairākiem laikiem gan svētku vakarā, gan svētku dienās.

BULDURU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

Kr. Barona ielā 6

24. decembrī plkst. 16.30
25. decembrī plkst. 13.00

DUBULTU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

Baznīcas ielā 13

24. decembrī plkst. 13.00 un 19.00
25. decembrī plkst. 11.00

ĶEMERU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

Andreja Upīša ielā 18

24. decembrī plkst. 19.00
25. decembrī plkst.  9.00

SLOKAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

Raiņa ielā 4

24. decembrī plkst.  17.00
25. decembrī plkst.  11.00

KAUGURU KATOĻU BAZNĪCĀ

Raiņa ielā 91a

24. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī plkst. 12.00
26. decembrī plkst. 12.00

ĶEMERU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

Sēravotu ielā 10

24. decembrī plkst. 15.00
25. decembrī plkst. 9.00
26. decembrī plkst. 9.00

MAJORU DIEVMĀTES BEZVAINĪGĀS SIRDS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

Pilsoņu ielā 32

24. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī plkst. 15.00
26. decembrī plkst. 15.00

SLOKAS SVĒTĀS ĢIMENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

Varoņu ielā 10

28. decembrī plkst. 9.00

DZINTARU VISSVĒTĀS DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ

Aizkraukles ielā 2

6. janvārī plkst. 9. 00 un 17.00
7. janvārī plkst. 9.00 un 17.00
8. janvārī plkst. 9.00

SVĒTO APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA ĶEMERU PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ

Katedrāles ielā 1

6. janvārī plkst. 14.50
7. janvārī plkst. 9.00

ĶEMERU BAPTISTU DRAUDZĒ

Emīla Dārziņa ielā 18

20. decembrī plkst. 15.00
24. decembrī plkst. 16.00
27. decembrī plkst. 16.00

JŪRMALAS EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZĒ “DZĪVAIS VĀRDS”

Tērbatas ielā 26

25. decembrī plkst. 18.00

EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU BAZNĪCAS “JAUNĀ PAAUDZE” DRAUDZĒ

Leona Paegles ielā 23

21. decembrī plkst. 11.00

