VIDEO: tādēļ sievietes Latvijā dzīvo ilgāk! Iedzīvotājus šokē novērotais "Panorama Plaza"
Ažiotāžu sociālajos tīklos sacēlis Ivara publicētais video, kurā iemūžināts kāds vīrietis, kurš "Panorama Plaza" augstceltnes 14. stāvā uzkāpis uz palodzes, lai tīrītu logus.
"Galvenais, lai ir tīrība pirms svētkiem!" vietnē "Threads" norāda Ivars. Viņa publicētajā video redzamajam darbonim nav manāmi nekādi drošības mehānismi, kas pasargātu vīrieti nejaušas kļūmes gadījumā. Lieki piebilst, ka redzētais šokējis daudzus.
"Man skatoties kājas saļodzījās," norāda Edīte. "Viņš ir Darvina balvas pretendents," uzskata Ralfs. "Tā tā vīriešu mirstības statistika rodas," piebilst Ilmārs. Evija norāda, ka šis ir no sērijas "izīrē vīru uz stundu". Bet Viktorija piebilst, ka šī ir lieliska reklāma dzīvības apdrošinātājiem.
Tikmēr Beāte norāda, ka dzīvoja ēku kopleksā 2022. gadā un jau tolaik minētajā vietā tika piekopta šāda prakse. "Izskatās, ka viņi turpina šo piekot gadiem. Dzīvojām šajās dzīvokļu mājās pirms trīs vai četriem gadiem. Mums sestajā stāvā šādi logus mazgāja - bez jebkādu drošības pasākumu ievērošanas. Nevēlējos pēc šī izgājiena vairs saukt loga mazgātājus," norāda sieviete.
"Panorama Residence" pārstāvji Jauns.lv norāda, ka nodarbojas tikai ar dzīvokļu pārdošanu un logu tīrīšanas jautājums nav viņu kompetencē. "Jebkurš, kas dzīvo dzīvokļos var pasūtīt logu mazgāšanu savā dzīvoklī un mēs to nevaram kontrolēt. Tā kā šis ir dzīvokļa īpašnieku vai izīrētāju jautājums," uzsver kompānija.