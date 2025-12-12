"Urīna smaka bija briesmīga!" Kāda sieviete Sarkandaugavā vienistabas dzīvoklī turējusi 23 kaķus
Aizvadītajā mēnesī likumsargi devās uz kādu dzīvokli Sarkandaugavā, kur kaimiņi sūdzējās par briesmīgu izkārnījumu un urīna smaku, kas plūda no mitekļa. Tajā dzīvoja kāda sieviete, kas savā vienistabas dzīvoklī antisanitāros apstākļos turēja 23 kaķus, norāda "Degpunktā".
Ar tiesas lēmumu, likumsargi, ugunsdzēsēji un Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) kaķus konfiscēja, bet dzīvokļa iemītniece tika aizturēta, jo centās uzbrukt operatīvā dienesta pārstāvjiem. Tāpat viņai pārkāpuma ietvaros tika piemērots 400 eiro liels sods. Dzīvnieki šobrīd nogādāti patversmē, kur viņiem tika sniegta medicīniskā palīdzība.
Ēkas iedzīvotāja norāda, ka "sieviete neesot slikts cilvēks", bet azina, ka viņa var būt agresīva. “Kurš par saviem kaķiem necīnīsies?!" retoriski vaicā kaimiņiene. Tāpat viņa norādīja, ka kundze par dzīvniekiem parūpēties nevarēja un dzīvoja antisanitāros apstākļos.
Šobrīd, mēnesi pēc dzīvnieku konfiskācijas, kaimiņi norāda, ka smaka namā ir mazinājusies, un pauž pārliecību, ka šobrīd viss esot kārtībā. Arī sūdzības iesniedzējs norāda, ka šobrīd dzīvnieki vairs ēkā neesot manīti. Jāpiebilst, ka maksimālo naudas sodu, ko sievietei varēja piemērot bija 1750 eiro, bet šeit kā apstāklis tika ņemti vērā arī cilvēka ienākumi.