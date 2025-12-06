"Bez partijām" kustību pamet viens no dibinātājiem Jāzeps Baško
Īsi pēc dibināšanas biedrību "Bez partijām" pametis viens no tās dibinātājiem Jāzeps Baško, liecina viņa ieraksts mikroblogošanas vietnē "X".
Viņš informē, ka no šodienas vairs nepiedalās kustībā "Bez partijām" un atsauc savus iepriekšējos aicinājumus tur līdzdarboties arī citus. "Mūsu ceļi šķiras tieši manu uzskatu un manas ideālistiskās pieejas dēļ," apgalvo Baško.
Viņš gan norāda, ka turpina atbalstīt un iestāties par pāreju uz pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu. Tomēr viņš nekomentē, kāpēc ar domubiedriem ceļi šķīrušies.
Kā ziņots, 11. novembrī oficiāli nodibināta biedrība "Bez partijām", kuras mērķis ir apvienot domubiedrus, lai izstrādātu praktisku un īstenojamu valsts attīstības plānu.
Saskaņā ar statūtiem biedrības primārais mērķis ir panākt izmaiņas vēlēšanu kārtībā, radot taisnīgāku, caurspīdīgāku un cilvēkam atbildīgāku politisko sistēmu.
Biedrību "Bez partijām" izveidojuši Armands Broks, Pēteris Sproģis, Alvis Hermanis, Guntars Vītols, Didzis Šmits un Baško.
"Bez partijām" plāno startēt nākamā gada Saeimas vēlēšanās, aģentūrai LETA iepriekš paziņoja Šmits. Tas nozīmē, ka šiem politiskajiem aktīvistiem ir jāatrod jau eksistējoša partija, jo likums liedz vēlēšanās kandidēt pēdējā brīdī dibinātiem politiskajiem spēkiem.
No likuma izriet, ka kandidātu sarakstu var iesniegt likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā partija, kura dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un kurā ir ne mazāk kā 500 biedru.
Broks ir finanšu tehnoloģiju uzņēmuma "Twino" dibinātājs un vadītājs. Savukārt Šmits iepriekš bijis zemkopības ministrs. Kā 14. Saeimas deputāts viņš ievēlēts no apvienības "Apvienotais saraksts", no kuras frakcijas vēlāk izstājies, paliekot Latvijas Zaļās partijas biedrs, bet darbu Saeimā turpinot kā pie frakcijām nepiederošs deputāts. Tāpat viņš bijis arī 13. Saeimas deputāts, ievēlēts no partijas "KPV LV" saraksta, kā arī Rīgas domes un Rojas pagasta domes deputāts. Šmits "KPV LV" darbojies laikā no 2018. līdz 2019. gadam, un darbojies arī partijā "Jaunlatvija" un "Jaunais laiks".