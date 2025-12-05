Traktora un auto sadursmes dēļ tika bloķēts autoceļš Liepāja-Rucava.
Šodien 22:53
Pēc avārijas pilnībā atjaunota satiksme uz autoceļa Liepāja-Rucava
Piektdienas vakarā pilnībā atjaunota satiksme uz autoceļa Liepāja-Rucava, kur tā bija slēgta smagas autoavārijas dēļ, informēja Valsts policija.
Kā jau ziņots, pēcpusdienā uz šī ceļa Dienvidkurzemes novada Rucavas pagastā sadūrās traktors un automašīna.
Negadījumā gāja bojā vieglā transportlīdzekļa vadītājs, bet traktora vadītājs ar traumām nogādāts medicīnas iestādē.
Transportlīdzekļu kustība avārijas vietā sākotnēji vairākas stundas bija bloķēta, ap plkst. 19 to atjaunoja pa vienu joslu, bet vēlāk - pavisam.