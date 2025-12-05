Ko tik nevar nopirkt! Atklājas patiesība par Doma laukuma tirdziņa "Ziemassvētku brīnumu"
Rīgas pašvaldības ziņotais par galvaspilsētas iekļūšanu Eiropas Ziemassvētku tirdziņu reitinga pirmajā trijniekā izraisījis asas diskusijas sociālajos tīklos, parādoties informācijai, ka šī vieta iegūta, samaksājot ievērojamu naudas summu, savukārt Rīgas dome (RD) skaidro, ka maksāts vien par dalību, bet vietu noteicis balsojums.
Sociālo tīklu platformā "X" lietotājs "rAIva" publiskojis informāciju, ka Rīgas dome (RD) samaksājusi 29 900 eiro plus pievienotās vērtības nodokli (PVN), lai Rīgas Ziemassvētku tirdziņš tiktu iekļauts vietnes "European Best Destinations" veidotajā topā. "Tā ir apmaksāta reklāma, bet to nenorāda," raksta lietotājs, vienlaikus jautājot, cik lielu samaksu vietne pieprasījusi no citām pilsētām.
Hohoho, ko es tikko atradu? To, ka Rīgas Dome samaksāja 29,900 EUR + PVN, lai Rīgas Ziemassvēku tirdziņš būtu tajā Europeanbestdestinations lapā 😃
Vairāki komentētāji pauduši kritiku, apšaubot šādas investīcijas lietderību un topa prestižu. Lietotājs ar segvārdu "Carmine Porcupine" ironizē par reitingu veidošanas biznesa modeli: "Super bizness. Ieguldi 50 eiro kaut kādā tāda tipa ākstu saitā un tik tirgo pa tūkstošiem topa vietas reitingā."
Doma laukumā atvērts Ziemassvētku tirdziņš
Piektdien, 28. novembrī, pašā Vecrīgas sirdī, Doma laukumā, tika atvērts Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš!
Tomēr izskan arī pretēji viedokļi, kas attaisno pašvaldības ieguldījumu. "Tas ir lētāk nekā maksāt par Meta un Google reklāmām," norāda Jānis. Līdzīgu viedokli pauž Juris, atzīstot: "No visa, kur tiek tērēta nauda, šis nav tas pats sliktākais." Arī lietotājs "Sragde" uzsver investīciju atdevi: "Ja tas atsver naudas un tūristu pienesumu pilsētai un valstij, tad tas ir jēdzīgs ieguldījums, no kura iegūst visi."
Sociālajos tīklos tiek apšaubīta arī paša reitinga veidotāja "European Best Destinations" ietekme un popularitāte. Tiek norādīts uz aizdomīgi zemo auditorijas iesaisti – lai gan organizācijas "Facebook" lapai ir aptuveni 80 000 sekotāju, ieraksts par labākajiem Ziemassvētku tirdziņiem saņēmis vien aptuveni 20 reakcijas ("likes").
Tas bestdestinationseurope galīgi neizskatās pēc ietekmīga un populāra tūrisma saita.
Feisbukā šiem ir it kā ap 80k sekotāju, bet postam par tiem tirdziņiem + 20 reakcijas?! 😆
Rumānijas postam drusku vairāk, rumāņi arī laimīgi, ka iekļuvuši kaut kādā apmaksātā bullshit lapas…
"Tas 'bestdestinationseurope' galīgi neizskatās pēc ietekmīga un populāra tūrisma saita," secina "X" lietotājs.
Skaidrojot situāciju, Rīgas domes pārstāvis Mārtiņš Vilemsons portālam Jauns.lv norādīja, ka "pilsēta nepērk vietu Ziemassvētku tirdziņu topā, bet sedz tikai dalības un sadarbības maksu". Savukārt Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra uzsver, ka šāda prakse ir ierasta un nepieciešama, lai vispār varētu piedalīties starptautiskajās platformās: "Ziemassvētku tirdziņu vērtējumu un vietu topā nosaka tikai ceļotāju balsojums un tieši šis rezultāts noteica gala vietu topā, nevis dalības maksa."
Turpinoties diskusijām par Rīgas iekļūšanu Eiropas Ziemassvētku tirdziņu reitinga pirmajā trijniekā, sociālo tīklu lietotāji norādījuši uz pretrunām pašvaldības sniegtajos skaidrojumos, vēršot uzmanību uz iepirkuma priekšmeta formulējumu, kurā minēta "pozīciju nodrošināšana topā".
Rīga nepērk vietu topā, tikai iepirkumā raksta "pozīciju nodrošināšana topā" 👌😏
Rīgas domes pārstāvis atzina, ka formulējums ir nedaudz neveiksmīgs un var tikt pārprasts, taču, kā jau iepriekš minēts - iepirkums ir par dalību topā.
Jau ziņots, ka Rīga šogad ieguvusi 3. vietu reitingā "European Best Christmas Markets 2025–2026", saņemot 72 804 balsis un piekāpjoties vien Cīrihei un Krajovai (Rumānija). Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs to nosaucis par vēsturisku panākumu, kas veicinās tūrisma plūsmu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka rezultāti tiek publicēti tādos globālos medijos kā "Forbes", "Condé Nast Traveler" un "National Geographic".