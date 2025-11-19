Pārsteigums! Vienā kategorijā Rīga atzīta par labāko Ziemassvētku galamērķi Eiropā. Kas šeit ir tik vilinošs?
Ziemassvētku tirdziņi ar koka namiņiem, kas pilni unikālu dāvanu, padara svētku sezonu patiesi neaizmirstamu. Eiropā tie ir ļoti populāri.
Ir viena Eiropas pilsēta, kuru uzskata par vislētāko apmeklēšanai Ziemassvētkos. Kā raksta "Mirror", runa ir par Latvijas galvaspilsētu - Rīgu. Vecpilsēta priecē ar arhitektūru, savukārt Rīgas Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā palīdzēs sajust svētku atmosfēru.
Tur atrodas daudzas apskates vietas, un attīstīta arī gastronomijas ziņā. Tirdziņā varēs iepazīt latviešu virtuvi, nobaudīt sildošu karstvīnu, aplūkot vietējo meistaru darinājumus un iegādāties kaut ko sev.
Izdevums norāda, ka tirdziņā, kas parasti ilgst no 28. novembra līdz 4. janvārim, var atrast dažādus rokdarbus, piemēram, bišu vaska sveces, piparkūkas, zeķes, vilnas cimdus, kā arī komplektus vainagu un sienas dekorāciju gatavošanai. Katru piektdienu varēs baudīt DJ mūziku, katru sestdienu - koru un muzikālo ansambļu uzstāšanos, katru svētdienu - tautas mūziku.
"Pilsēta, kuru uzskata par Eiropas modernisma galvaspilsētu, vienkārši apburoša ar saviem maģiskajiem, krāsainajiem namiņiem, kas rotā ielas, un dzīvīgo kultūras dzīvi. Turklāt tā ir pilna ar veikaliem un mājīgiem restorāniem, kur var nobaudīt tradicionālos latviešu ēdienus, kā arī dzīvīgu Līvu laukumu ar bāriem un naktsklubiem," teikts materiālā.
Ne mazāk svarīgs aspekts ir pilsētas pieejamība. Šeit norādītas aptuvenās summas, ko divi cilvēki varētu iztērēt nedēļas nogalē:
- Četras kafijas kafijā vai bārā - 13 EUR
- Divas trīsreizējas maltītes diviem (ieskaitot pudeli vīna) - 151 EUR
- Divas biļetes uz autobusu/vilcienu no lidostas līdz pilsētas centram un atpakaļ - 8,15 EUR
- Četri glāzes karstvīna, punša vai "Glühwein" Ziemassvētku tirdziņā - 16,30 EUR
- Četri gabali kūkas/piparkūku tirdziņā - 14,30 EUR
- Ieskaitot viesnīcas izdevumus un ceļa izmaksas, nedēļas nogale diviem Rīgā izmaksātu aptuveni 630 EUR. Ceļojums vienam cilvēkam - aptuveni 315 EUR.
Šie cipari krasā kontrastā ar nedēļas nogali Kopenhāgenā (Dānijā). Tur diviem cilvēkiem par līdzīgām izklaidēm nāktos maksāt 1200 EUR. Ceļojums uz Vīni (Austrija) izmaksātu 1051 EUR, aprēķināja izdevums.