Doma laukumā atvērts Ziemassvētku tirdziņš
Piektdien, 28. novembrī, pašā Vecrīgas sirdī, Doma laukumā, tika atvērts Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš!
Rīga iekaro cilvēku sirdis: Eiropas Ziemassvētku tirdziņu topā ierindojamies trešajā vietā
Rīga šogad sasniegusi līdz šim augstāko pozīciju Eiropas ziemas tūrisma reitingā "European Best Christmas Markets 2025-2026" (Eiropas labākie Ziemassvētku tirdziņi), iegūstot 3. vietu, informēja Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.
Aģentūrā apgalvo, ka šis ir Eiropas populārākais Ziemassvētku ceļojumu apskats ar vairāk nekā astoņiem miljoniem ikgadējo apmeklētāju, un balsošanas rezultāti tiek plaši publicēti "Forbes", "Condé Nast Traveler", "National Geographic" un citos globālos medijos.
Kopumā šogad balsošanā piedalījās 803 258 ceļotāji no 179 valstīm. Rīga saņēma 72 804 balsis, kas ir par vismaz 20 000 balsu vairāk nekā pērn, un ļāva tai apsteigt tādas lielpilsētas kā Vīne, Parīze, Madride un Edinburga. Ar šo rezultātu Rīga ierindojās uzreiz aiz Cīrihes, bet 1. vietu ieguva Rumānijas pilsēta Krajova.
"Šis ir vēsturisks panākums Rīgai - pirmo reizi mēs esam Eiropas trīs labāko Ziemassvētku galamērķu vidū. Balsu skaits ir apliecinājums tam, ka Rīgas vārds starptautiski kļūst arvien atpazīstamāks un pievilcīgāks, savukārt konkurence šogad bija īpaši spēcīga," pauž Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs.
Saskaņā ar konkursa datiem Rīgu visaktīvāk atbalstīja ceļotāji no Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Somijas un Lietuvas. "Tas atbilst Rīgas prioritārajiem tūrisma tirgiem," piebilst Bikovs.
Rīga trešo gadu pēc kārtas saņēma arī titulu "Best Christmas Lights in Europe" (Labākās Ziemassvētku gaismas Eiropā).