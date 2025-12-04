Iedzīvotājiem koncertzālē “Lielais dzintars” tiks atklāta jauna publiska telpa - “Pietura”
12. decembrī plkst. 17.00 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” tiks atklāta jauna publiska telpa iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ar nosaukumu “Pietura”.
“Mēs vēlamies, lai mūsu pirmā stāva koplietošanas telpa kļūtu par īstu satikšanās vietu visiem liepājniekiem – vietu, kur cilvēki var brīvi pulcēties, dalīties idejās un justies gaidīti neatkarīgi no vecuma vai interesēm. Tā ir dāvana liepājniekiem no koncertzāles, uzņēmuma “CleanR Grupa” un citiem mūsu atbalstītājiem pilsētas 400. dzimšanas dienā!” jaunās telpas mērķi skaidro SIA “Lielais Dzintars” valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.
“Pietura” ir transformējusi koncertzāles pirmā stāva zonu, kas līdz šim bijusi plašāk pazīstama kā mākslas telpa “Civita Nova”. 2024. gada nogalē, pateicoties nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” atbalstam, tika organizēta publiska dizaina darbnīca, kurā jauniešu, senioru, kultūras un mākslas dzīves veidotāju, kā arī sociālās jomas pārstāvji iezīmēja vajadzības jaunai publiskai telpai pilsētā. Ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, dizaina birojs “H2E” izstrādāja telpas dizaina koncepciju, kuras fokusā ir rūpes par cilvēkiem un vidi, izmantojot vietējos materiālus un Latvijas ražotāju idejas.
Atvērtā viesistaba būs pieejama ikvienam koncertzāles darba laikā. Telpā var arī uzlādēt tālruni, pavadīt laiku ar bērniem, vai izmantot klusuma kabīni. Būs iespēja arī lasīt grāmatas, kuras sagādājušas izdevniecības “Aminori”, “Dienas Grāmata”, “Neputns” un “Pētergailis”. Nevalstiskajām organizācijām (NVO), izglītības, kultūras vai kopienas iniciatīvu pārstāvjiem, privātpersonām būs iespējas arī rīkot nekomerciālus pasākumus, kas kalpo sabiedriskam mērķim.
“Rūpes par ilgtspējīgu pilsētvidi “CleanR Grupai” un mūsu uzņēmumiem Kurzemes pusē – “Vides pakalpojumi Liepājai” un “Tranzīts L” – ir ne tikai darbības virziens, bet pamatvērtība. Tāpēc ar prieku atbalstām “Pieturas” izveidi – vietu, kur radošas idejas padara ilgtspēju par ikdienas pieredzi un piedāvā sabiedrībai to piedzīvot pavisam tuvā, saprotamā veidā. Šādi projekti ir būtiski, jo tie ne tikai bagātina pilsētas kultūrvidi, bet arī veicina izpratni par atbildīgu resursu izmantošanu, mudinot sabiedrību domāt par ilgtspējīgu nākotni. Mēs ticam, ka kultūra, māksla un rūpes par vidi iet roku rokā, un “Pietura” ir lielisks piemērs tam, kā šīs vērtības var iedzīvināt mūsdienīgā telpā, kas kalpo pilsētas iedzīvotāju un viesu interesēm,” komentē Agita Baltbārde, AS “CleanR Grupa” valdes locekle un Eiropas Klimata pakta vēstnese Latvijā.
Telpā būs iespējams apskatīt arī mākslu. Ik ceturksni telpā tiks atvērta jauna laikmetīgās mākslas izstāde, fokusējoties uz vides un ilgtspējas tēmām. 12. decembrī tiks atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstila studentu un pasniedzēju darba izstāde “Laika pietura”, kurā, atbilstoši jaunās telpas koncepcijai, katrs darbs iezīmē kādu mākslinieka dzīves pieturvietu – laika nogriezni, sajūtu, dzīves notikumu kontekstu. Ekspozīcijā redzamas plaknei veidotas tekstīlijas, kas ir neliela daļa no LMA tekstila specialitātē apgūstamā.
Telpas atklāšanas pasākumu vadīs un veidos Liepājas jaunieši, uzstājoties ar muzikāliem priekšnesumiem un piedāvājot apmeklētājiem iesaistošas aktivitātes. Arī viņiem “Pietura” kļūs par nozīmīgu satikšanās un izziņas vietu. Jauniešu attīstības platforma “YOU+” šeit īstenos pirmo “Vienas pieturas aģentūru” Latvijā, kur jaunietis varēs iegūt individuālu “ceļa karti”, saņemt gan emocionālu, gan praktisku atbalstu, uzzināt par izglītības, un darba iespējām, satikt dažādu jomu speciālistus un droši vērsties pēc palīdzības bez iepriekšēja pieraksta.
“Pieturas” izveide bijusi iespējama, pateicoties Latvijas vadošajam vides pakalpojumu koncernam AS “CleanR Grupa”, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” attīstības biedrības, Liepājas valstspilsētas pašvaldības, nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” un biedrības “Attīstības platforma YOU+” atbalstam.