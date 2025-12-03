Gulbenes stacija pārvēršas par Brīnumu staciju
Gulbenes dzelzceļa stacija pirmdien, 8. decembrī, pārvērīsies par Brīnumu staciju, kurā līdz 19. decembrim bērni varēs izgatavot Ziemassvētku rotājumus dzelzceļa tematikā.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir klāt, un Gulbenes dzelzceļa stacija pārvērtīsies par brīnumu staciju, tādēļ pirmsskolas vecāko grupu bērni un skolēni aicināti iesaistīties radošā un jautrā pirmssvētku darbnīcā. Tā būs lieliska iespēja radīt svētku sajūtu un baudīt kopābūšanas prieku, informē Gulbenes novada pašvaldība.
Darbnīcā katrs varēs izveidot savu mazo Ziemassvētku rotājumu, kas, protams, būs dzelzceļa tematikā. Dalībniekus sagaida arī jautras, tematiskas rotaļas, kas sildīs sirdis aukstajā decembrī.
Darbnīca būs pieejama no 8. līdz 19. decembrim. Minimālais dalībnieku skaits darbnīcā – 10 bērni. Dalības maksa – 3 eiro no personas. Lai pieteiktu grupu dalībai šajā svētku piedzīvojumā un iegūtu papildu informāciju, aicinām zvanīt pa tālruni 26557582.