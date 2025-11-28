Gulbenes novada domes sēdē nelemj par veikala "Top!" atzīšanu par vidi degradējošu būvi
Gulbenes novada domes 27. novembra sēdē deputāti atlika jautājumu par veikala “Top!” neatbilstošo vizuālo izskatu Gulbenē, Nākotnes ielā 6.
Kā vēsta vietējais izdevums "Dzirkstele", šī jautājuma atlikšanu piedāvāja novada domes priekšsēdētājs Normunds Mazūrs. Pārējie to atbalstīja. Mazūrs paziņoja, ka viņam ir paredzēta tikšanās veikala īpašnieka pārstāvjiem.
Ēkas īpašniece ir Smiltenes SIA “Firma Madara 89 īpašumi”. Veikala ēka uzcelta 1985. gadā.
Tika prognozēts, ka domes sēdē veikala ēka tiks atzīta par vidi degradējošu būvi, kurai varētu piemērot nekustamā nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības.
Divreiz pagājušajā gadā un arī šovasar būvvalde bija veikusi minētās ēkas apsekošanu, konstatējot, ka ēkai daudzviet ir mehāniski bojāta fasādes apdare, vietām atsegts siltinājums, kas arī ir mehāniski bojāts. Secināts, ka ēkas fasādes krāsojums noputējis, netīrs, vietām vērojamas pelējuma pēdas. Iekšpagalmā, produktu piegādes zonā, esošā nojume konstruktīvi kļuvusi bīstama, pastāv jumta seguma un nesošo konstrukciju nogrūšanas risks, tā apdraud lietotāju drošību un dzīvību. Secināts, ka ēka bojā pilsētvides ainavu.