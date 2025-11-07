Gulbenes-Alūksnes mazbānītim piešķirta nauda 2026. gadam
Sabiedriskā transporta padome ir apstiprinājusi finansējumu Gulbenes-Alūksnes bānīša darbībai 2026. gadā, nodrošinot tā turpmāku regulāru kursēšanu un uzlabotu savienojamību ar vilcieniem maršrutā Rīga-Gulbene.
Autotransporta direkcija informē, ka Sabiedriskā transporta padome ir piešķīrusi finansējumu Gulbenes-Alūksnes bānīša darbībai 2026. gadā līdzšinējā finansējuma apjomā.
Kopš oktobra beigām ne vien sestdienās, bet tagad arī svētdienās vilciena reisi maršrutā Rīga-Gulbene ir pieskaņoti bānīša reisiem. Turklāt tagad bānīša kustības saraksti ir pieejami arī Google Maps un citos pakalpojumos, kas izmanto direkcijas atvērtos datus.
Vidzemes mazbānīša jaunā lokomotīve „Ferdinands” pirms restaurācijas
Vēsturiskais Gulbenes-Alūksnes bānītis ir vienīgais šaursliežu dzelzceļš Baltijā, kas nodrošina regulārus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Tas kursē divas reizes dienā katrā virzienā. Savukārt noteiktās sestdienās bānīša reisi tiek izpildīti ar tvaika lokomotīvi. Sīkāk ar Vidzemes mazbānīša kustības sarakstu, piedāvājumu un maršrutiem var iepazīties internetā: www.banitis.lv.