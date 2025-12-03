Valmierā būvē Gaujas krasta promenādi. FOTO...

Valmierā izbūvē Gaujas promenādi
Valmierā sākta Gaujas krasta promenādes izbūve Plostnieku ielā, veidojot drošu un daudzfunkcionālu publisko ārtelpu ar celiņiem, apgaismojumu un atpūtas zonām, vienlaikus stiprinot Plostnieku ielas atbalsta sienu pie daudzdzīvokļu mājām. Promenādes izbūvi lānots pabeigt līdz nākamā gada nogalei.
Valmieras novada pašvaldība gar Gauju veido jaunu, pilsētai nozīmīgu ainavu telpu ar daudzveidīgu un dzīvīgu publisko ārtelpu, kas plānota, respektējot Valmieras vēsturi, dabu un pilsētas identitāti. Gaujas promenādes būvdarbi tiek veikti trīs Eiropas Reģionālā fonda līdzfinansētu projektu ietvaros, lai promenādi izveidotu posmā no Šaursliežu dzelzs tilta līdz Valmieras Mūzikas skolai. Kā pirmo īsteno promenādes izbūvi vidus posmā, Plostnieku ielas posmā no Ziedu gravas līdz Gaujas ielai 7.
Būvdarbi uzsākās šā gada septembrī ar bojāto koku un to zaru nozāģēšanu, kā arī esošo nedrošo kāpņu demontāžu. Šie darbi veikti, lai sakārtotu būvdarbu teritoriju, radītu vietu jaunajām iecerēm un nodrošinātu priekšnosacījumus turpmākajai promenādes izbūvei – gājēju, skrējēju un velobraucēju ceļam, apgaismojumam un citiem labiekārtojuma elementiem.
Sarežģītākais būvdarbu posms ir Plostnieku ielas atbalsta sienas nostiprināšana gar nogāzi pie deviņu stāvu daudzdzīvokļu ēkām Gaujas ielas 9–13 posmā. Uzsākta atbalsta sienas pamatnes izbūve, kas nodrošinās nogāzes stabilitāti un drošību zem daudzdzīvokļu ēkām. To izbūvēs priekšā jau esošajai. Sagatavota arī pamatne jaunajām kāpnēm un pandusam, kā arī uzsākta lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve.
Būvprojekts paredz gājēju, skrējēju un velobraucēju ceļa izbūvi ar dažāda veida segumiem. Promenādi aprīkos ar energoefektīvu apgaismojumu un videonovērošanu, lai uzlabotu drošību. Izveidoto infrastruktūru papildinās ar atpūtas vietām, velostatīviem, soliņiem un atkritumu urnām. Uzstādīs arī velo remonta staciju un informatīvos stendus. Saglabājot Gaujas upes krastiem raksturīgos dabas elementus, paredzēti krūmu un lielu koku stādījumi, kas nodrošinātu novecojušo un bīstamo koku pakāpenisku nomaiņu. Piekļūšanu turpmāk organizēs pa jauno pieeju demontēto kāpņu vietā – izbūvēs jaunu promenādes savienojumu ar Pāvila Rozīša ielu, pārbūvējot esošās kāpnes un gājēju celiņu, bet nogāzē izveidojot pandusu.
Ierobežojumi būvdarbu laikā: Plostnieku ielā pie Rīgas ielas un Ziedu gravas pārvietošanās gājējiem un transportam nav iespējama, darba zonas ir norobežotas. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, izvēloties citu maršrutu – projekts veicina pilsētas attīstību un uzlabo daudzdzīvokļu māju drošību, tostarp ar atbalsta sienas stiprināšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Projekta “Valmieras valstspilsētas Gaujas krasta promenāde” kopējās izmaksas ir 1 878 040,75 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 485 603 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 728 404,50 eiro, savukārt ārpus projekta izmaksas ir 664 033,25 eiro. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam būvdarbus veic SIA “SANART”. Projekta īstenošana plānota līdz 2026. gada nogalei.