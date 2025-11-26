Valmieras novadā paplašinājies valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru tīkls
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai sadarbojoties ar Valmieras novada pašvaldību realizēts projekts “Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts”.
Pilnveidojot publisko pakalpojumu sistēmu un attīstību, 7. novembrī Valmieras novadā tika atklāti 7 jauni Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) 7 novada bibliotēkās. Šādu kontaktpunktu izveide lauku apdzīvotajās vietās ir ļoti vajadzīga, lai kopienas iedzīvotāji, apmeklējot bibliotēku un pasākumus, varētu sakārtot sev nepieciešamās lietas ar valsts iestādēm attālināti un digitāli ar zinoša speciālista palīdzību. Nozīmīgi tas ir arī tāpēc, ka attālo lauku iedzīvotāju mobilitātes iespējas aizvien samazinās.
Jauno VPVKAC adreses un kontaktinformācija:
- Ēveles pagasta bibliotēkā “Pāvulēni”, Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., LV-4712;
- Vecates pagasta bibliotēkā “Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pag., Valmieras nov., LV-4211;
- Ramatas pagasta bibliotēkā “Ķīši”, Ramata, Ramatas pag., Valmieras nov., LV-4216;
- Ipiķu pagasta bibliotēkā “Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pag., Valmieras nov., LV-4242;
- Lodes pagasta bibliotēkā “Lieplejas”, Lode, Lodes pag., Valmieras nov., LV-4248;
- Vilpulkas pagasta bibliotēkā “Pagastmāja”, Vilpulka, Vilpulkas pag., Valmieras nov., LV-4241;
- Jērcēnu pagasta bibliotēkā “Jērcēnmuiža”, Jērcēni, Jērcēnu pag., Valmieras nov., LV-4715.
Svarīgs faktors šajā VARAM un pašvaldību kopīgajā projektā ir spēja sadarboties, lai īstenotu VARAM mērķi: valsts pārvaldes pakalpojumiem jābūt sabiedrībai ērti pieejamiem, atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam kā digitālā, tā analogā vidē, pieprasot pēc iespējas mazu pakalpojuma saņēmēja iesaisti un pūles. Valsts pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem ir nozīmīga attīstībā, veidojot iekļaujošu sabiedrību, kurā pakalpojumi kļūst arvien pieejamāki, neatkarīgi no dzīvesvietas.
Tagad Valmieras novadā kopā ir 26 VPVKAC, kas ik dienu apkalpo iedzīvotājus visā Valmieras novadā. Pakalpojumu centru tīkla paplašināšana atvieglos iedzīvotāju ikdienas soli, saņemot pakalpojumus tuvāk savai dzīvesvietai, un iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi kļūs tuvāki, ērtāki un lētāki. Visos VPVKAC var saņemt valsts iestāžu un arī pašvaldības pakalpojumus – veikt maksājumus, iesniegt iesniegumus, veikt deklarēšanās procesus u.c. iedzīvotājiem nepieciešamas lietas. VPVKAC tīkla paplašināšana Valmieras novadā ir nozīmīga pakalpojumu pieejamības uzlabošanā un atbalsts ikvienam valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības grupām, īpaši tiem iedzīvotājiem, kuriem ir problēmas piekļūt digitālai videi vai ir nepietiekamas digitālās prasmes.