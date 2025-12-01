Valmierā skatāma izstāde par varenajiem Strenču plostniekiem
Valmieras bibliotēkā skatāma izstāde “Gaujas plostnieki – no Strenčiem līdz UNESCO”, kas iepazīstina ar unikālo Strenču plostnieku tradīciju vēsturi, atjaunošanu un starptautisko atzinību UNESCO sarakstā. Izstāde apskatāma līdz decembra beigām, gatavojoties 2026. gada Starptautiskās plostnieku asociācijas ģenerālajai asamblejai Strenčos.
Valmieras Integrētajā bibliotēkā atklāta ceļojošā izstāde “Gaujas plostnieki – no Strenčiem līdz UNESCO”, kas ļauj iepazīt Gaujas plostnieku kopienu un tradīcijas gan senāk, gan mūsdienās. Strenči jau izsenis tiek dēvēti par Gaujas plostnieku galvaspilsētu, jo te, pateicoties mežrūpniecībai, dzelzceļam un Gaujas ūdensceļam, gadu gaitā izveidojās kā nozīmīgs Gaujas plostnieku centrs.
Pateicoties trim vīriem – Mārtiņam Gaigalam, Romānam Polītim un Jānim Vāverem, plostnieku tradīcija tika atjaunota, pārmanota un attīstīta. No 1998. gada katru gadu maijā Strenčos notiek Gaujas plostnieku svētki, un kopš 2011. gada Strenči ir atzīti par starptautisko plostnieku galvaspilsētu. Savukārt 2022. gadā Gaujas plostnieku amata prasmes iekļautas UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā, kļūstot par trešo vērtību no Latvijas, kas guvusi šādu starptautisku atzinību.
Dokumentāla filma "Ātrāk par straumi":
“Izstāde tika gatavota divās valodās, gatavojoties 2026. gadam, kad Strenčos notiks Starptautiskās plostnieku asociācijas ģenerālā asambleja. Un 2026. gadā apritēs 30 gadi, kopš atjaunota plostnieku tradīcija,” pastāstīja kultūrvēsturniece Ieva Vītola.
Izstāde Valmieras Integrētās bibliotēkā būs apskatāma līdz 31. decembrim un tās veidošanu atbalstījusi Valmieras novada pašvaldība, Valmieras bibliotēka, Strenču pilsētas bibliotēka; finansiālais atbalsts saņemts Vidzemes plānošanas reģiona īstenotās programmas “Vidzemes kultūras programma 2025” ietvaros, kas tiek realizēta Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma”.