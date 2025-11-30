Limbažu novadā visi aicināti greznot īpašās svētku eglītes
Limbažu novada pašvaldības aģentūra "Lauta" aicina uzņēmumus un organizācijas piedalīties akcijā “Limbažu novada svētku eglītes”, veidojot savas Ziemassvētku eglītes vai instalācijas, lai radoši izceltu savu identitāti un iepriecinātu iedzīvotājus.
Pašvaldības aģentūra "Lauta" sadarbībā ar Salacgrīvas un Alojas apvienību pārvaldēm, aicina uzņēmumus un organizācijas radīt savas īpašās svētku eglītes vai instalācijas un pievienoties akcijai “Limbažu novada svētku eglītes”:
"Kāpēc piedalīties? * Iespēja izcelt savu uzņēmumu svētku vidē; * Sarūpēt prieku novada iedzīvotājiem un viesiem; * Radoši parādīt savu identitāti un Ziemassvētku izjūtu.
Kas jādara? * Izveidot savu svētku eglīti vai mākslinieciski veidotu instalāciju, kas interpretē egles tēmu; * Tā var būt: tradicionāla, dabīga egle; radoša instalācija, kas atspoguļo jūsu uzņēmuma vai organizācijas darbības jomu.
Svarīgi nosacījumi: Dekorācijām jābūt drošām, izturīgām un vizuāli saskaņotām ar dalībnieka identitāti. Drīkst izmantot LED lampiņas ar baterijām. Katram dalībniekam tiks nodrošināta īpaša vieta eglītes izvietošanai. Pieteikšanās notiek, sazinoties ar attiecīgās vietas kontaktpersonu."
Pieteikšanās kontaktpersonas: * Aloja - Guna Indriksone (guna.indriksone@limbazunovads.lv, 29339945); Salacgrīva - Zanda Riekstiņa (zanda.riekstina@limbazunovads.lv, 27336698); Staicele - Inese Timermane (inese.timermane@limbazunovads.lv, 27806452); Limbaži - Laura Holtere (lauta@limbazunovads.lv, 29431187).
"Aicinām būt radošiem, iesaistīties un kopīgi radīt svētku sajūtu visā Limbažu novadā," mudina vietvara.