Limbažu novadā ieviestas būtiskas izmaiņas, kas attiecas uz klaiņojošiem dzīvniekiem
Limbažu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Dzīvnieku aizsardzības biedrību “Vidzemes ķepas”, lai nākamo divu gadu laikā nodrošinātu klaiņojošu un bezpalīdzīgu dzīvnieku izķeršanu, aprūpi un nogādāšanu patversmē vai veterinārajā aprūpē. Līguma kopējā summa ir 20 000 EUR.
Sadarbības mērķis ir nodrošināt drošu, ātru un profesionālu rīcību situācijās, kad novada teritorijā konstatēti klaiņojoši, cietuši vai slimības dēļ nespējīgi dzīvot savvaļas dzīvnieki, kā arī sakārtot vidi un uzlabot dzīvnieku labturību novadā.
Oktobra nogalē pašvaldības priekšsēdētājas pirmais vietnieks Ģirts Vilciņš tikās ar pašvaldības policijas, apvienību pārvalžu un pagastu pakalpojumu sniegšanas centru vadītājiem, dzīvnieku aizsardzības biedrības “Vidzemes ķepas”, biedrības “Ķepu sargi” un SIA “Vidzemes Veterinārais serviss” pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbību dzīvnieku aizsardzības un aprūpes jomās.
Šobrīd ir svarīgi zināt, ka par klaiņojošiem un bezsaimnieku dzīvniekiem jāziņo pašvaldības policijai, kas tālāk sazināsies ar dzīvnieku aizsardzības biedrību “Vidzemes ķepas”.
Galvenie pakalpojumi, ko nodrošinās “Vidzemes ķepas”:
- Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, transportēšana un īslaicīga izmitināšana;
- Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku noķeršana un nogādāšana veterinārmedicīnas aprūpē;
- Bezsaimnieka kaķu sterilizācijas/kastrācijas programma un to atgriešana iepriekšējā dzīvesvietā;
- Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija;
- Sadarbība ar Pārtikas un veterināro dienestu un citām institūcijām labturības pārkāpumu gadījumos;
- Dzīvnieka īpašnieka noskaidrošana, ja dzīvnieks ir apzīmēts ar mikročipu.
Dzīvnieku ķērājs izbrauks uz notikuma vietu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas par cietušu vai klaiņojošu dzīvnieku Limbažu novada teritorijā.
Pēc dzīvnieka notveršanas tiek pārbaudīta tā identifikācija, un, ja dzīvniekam ir īpašnieks, tas tiek informēts un aicināts dzīvnieku saņemt. Ja dzīvnieks bijis bez uzraudzības, ķeršanas un transportēšanas izmaksas sedz dzīvnieka īpašnieks.
Līgums paredz turpināt novadā īstenoto bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programmu “Noķer Sterilizē Atlaid”.
Tā ietver:
- dzīvnieka veterināro apskati un sterilizāciju/kastrāciju;
- iezīmēšanu (kreisās auss galiņa nogriešana);
- īslaicīgu uzturēšanu stacionārā pēc operācijas;
- dzīvnieka nogādāšanu atpakaļ vietā, kur tas ticis noķerts.
Šī programma palīdz samazināt bezsaimnieka kaķu skaitu humānā un atbildīgā veidā. Par bezsaimnieku kaķu sterilizāciju/kastrāciju sazināties ar Dzīvnieku aizsardzības biedrības Vidzemes ķepas vadītāju Ingu Plaudi 24 557 110 , darba dienās no 9.00 – 17.00
Novadā nereti tiek konstatēti ceļu satiksmes negadījumos cietuši vai slimi savvaļas dzīvnieki.
“Vidzemes ķepas” nodrošinās šo dzīvnieku notveršanu, transportēšanu, veterinārārsta pieaicināšanu, nogādāšanu patversmē vai piemērotā vietā dabā.
Biedrībai “Vidzemes ķepas” ir sertificēti dzīvnieku ķērāji, persona ar dzīvnieku pārvadātāja atļauju, speciāli aprīkots transports, sadarbības partneri, tai skaitā biedrība “Ķepu sargi”.