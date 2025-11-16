Limbažos pārbūvētas divas ielas
Limbažos svinīgi pēc pārbūves atklātas atjaunotās Cēsu un Tīrumu ielas un Tīrumu iela, uzsverot to nozīmi kā maģistrālās satiksmes posmu un pamatu pilsētas industriālajai attīstībai. Atklāšanā piedalījās pašvaldības vadība, būvdarbu veicēji un projektētāji.
13. novembrī svinīgi pārgriežot lenti, tika atklātas pēc pārbūves atjaunotās Cēsu un Tīrumu ielas. Pasākumā piedalījās Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Sigita Upmale un priekšsēdētāja 2. vietniece Diāna Zaļupe kopā ar būvdarbu veicējiem SIA “Limbažu ceļi”, projektētājiem no SIA “Projekts 3” un būvuzraugu no SIA “Somniar” un citām uzaicinātām personām.
Domes priekšsēdētāja Sigita Upmale pateicās visiem iesaistītajiem par paveikto darbu, uzsverot Cēsu ielas nozīmību kā būtisku maģistrālās satiksmes daļu, bet Tīrumu ielu kā pamatu pilsētas industriālajai attīstībai. Viņa īpaši izcēla veiksmīgo sadarbību starp vietējiem uzņēmumiem, norādot, ka tieši šāda partnerība ir atslēga nozīmīgu projektu īstenošanai.
SIA “Limbažu ceļi” valdes priekšsēdētājs Edžus Voss atzīmēja, ka projekts noritējis raiti un bez kavējumiem. Viņš uzsvēra, ka šis ir viens no uzņēmuma lielākajiem objektiem šogad. Īpašu nozīmību objektam piešķir arī tas, ka tā izbūvē iestrādāta SIA “Limbažu ceļi” Valmieras asfaltbetona rūpnīcas saražotā miljonā tonna materiāla, kas spilgti apliecina vietējā uzņēmuma kapacitāti un ilggadējo veikumu.
Pārbūvētās Cēsu un Tīrumu ielas ir būtisks ieguldījums Limbažu pilsētas industriālās zonas attīstībā, sniedzot sakārtotu infrastruktūru investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības izaugsmei, uzsver Limbažu novada pašvaldība.
Projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Limbažu novadā” ietvaros februārī Limbažu novada pašvaldība parakstīja būvdarbu līgumu ar būvuzņēmēju SIA “Limbažu ceļi” par Cēsu ielas pārbūves un Tīrumu ielas izbūves darbiem. Būvuzraudzību objektā veica SIA “Somniar” pēc SIA “Projekts 3” izstrādātā būvprojekta. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 2 811 844,27 eiro. 85% no tiem jeb 2 390 067,63 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, pašvaldības finansējums - 15% jeb 421 776,64 eiro.