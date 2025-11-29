Atjauno izcila Latgales arhitektūras pieminekļa - Pildas baznīcas - balkonu un ērģeles
Vienam no izcilākajiem koka arhitektūras pieminekļiem Latgalē - Pildas Svētā Pētera un Svētā Pāvila katoļu baznīcai plānots atjaunot ērģeles, balkonu un grīdu, lai stiprinātu sakrālo tūrismu un sabiedriskās aktivitātes Ludzas novadā. Projekts saglabās kultūras mantojumu, uzlabos dievnama drošību un paplašinās kultūras piedāvājumu.
Pildas Svētā Pētera un Svētā Pāvila Romas katoļu baznīca ir viena no lielākajām koka baznīcām Latgalē. Tā ir iekļauta Ludzas novada tūrisma apskates objektu sarakstā kā izcils koka arhitektūras piemineklis. Pateicoties piesaistītajam Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības finansējumam, baznīcā jau ir veikti būtiski ārējā veidola sakārtošanas darbi - atjaunots jumta segums un izbūvēts jauns žogs. Tas ir radījis koptu un pievilcīgu dievnama ārējo veidolu.
Lai saglabātu šo unikālo kultūras mantojumu, nepieciešams veikt atjaunošanu dievnama iekštelpās. Projekta mērķis ir atjaunot Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas ērģeles, balkonu un grīdu, lai palielinātu Ņukšu pagasta kultūras, sakrālā tūrisma un sabiedrisko aktivitāšu potenciālu.
Projektā paredzētie atjaunošanas darbi ne tikai ļaus saglabāt šo unikālo arhitektūras pieminekli nākamajām paaudzēm, bet arī radīs drošu vidi dievnama apmeklētājiem, un, protams, uzlabos dievnama vizuālo izskatu. Ērģļu atjaunošana pozitīvi ietekmēs regulāro dievkalpojumu norisi un dos iespēju organizēt jaunus sakrālās kultūras un tūrisma piedāvājumus Ludzas novadā.