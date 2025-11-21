Unikālās garšvielas no Pušmucovas: “Sējēja” gada “Leader” projekts - uzņēmums “Organic Products” no Ludzas
Kāpjot Ludzas baznīckalnā un dodoties uz Latvijas senākās pilsētas pilsdrupām, jāiet garām salīdzinoši necilai ēkai, kur padomju laikā atradās sadzīves pakalpojumu kombināts. Lai gan nams nav izcils, tajā darbojas izcils uzņēmums – balvas “Sējējs” šā gada laureāts nominācijā “Gada “Leader” projekts” ģimenes uzņēmums “Organic Products”.
Bijušais vilnas pārstrādes cehs tagad pārtapis par īstu garšas karaļvalsti, kur top unikālas tējas, garšvielas un sukādes. SIA “Organic Products”, kas savulaik sākās kā neliela lauku saimniecība Ludzas novada Pušmucovas pagastā, saņēmis augstu atzinību – balvu “Sējējs” par projektu, kas tapis sadarbībā ar Ludzas rajona partnerību. Ideja pārvērst zemnieku saimniecību par modernu pārstrādes uzņēmumu izaugusi stāstā par mērķtiecīgu attīstību, vietējā potenciāla izmantošanu un ilgtspējīgu pieeju lauku teritorijai. Pirmām kārtām tas noticis ar pašu uzņēmēju darbasparu, bet tas nebūtu iespējams arī ar atbalstu, ko sniedzis Eiropas Savienības atbalsts par kuru tika veikts gan pārstrādes ceha telpu remonts, gan iegādātas dažādas iekārtas.
No laukiem līdz uzņēmējdarbībai
Sākums bija pieticīgs. Uzņēmuma vadītāja Zanda Trukšāne kopā ar ģimeni savas vecāku saimniecības 24 hektāros Pušmucovas pagastā audzē dārzeņus un garšaugus, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Zanda saka: “Bija vēlme pārņemt vecāku saimniecību un turpināt dzimtas iesākto. Tas pārauga mērķtiecīgā darbā.”
Sākotnēji šķita, ka ražošana neaizņems daudz laika, taču izrādījās – tas ir ikdienas darbs: jākomplektē pasūtījumi, jāžāvē izejvielas, jājauc garšvielu maisījumi un jāveic daudz citu darbu. Tagad uzņēmumā strādā galvenokārt ģimene, taču drīzumā paredzēts pieņemt jaunus darbiniekus.
Sadarbība neaprobežojas tikai ar pašu zemi. Uzņēmumam palīdz vairāk nekā desmit saimniecību, kas piegādā izejvielas. Aptuveni 80 % izejvielu uzņēmums audzē savā saimniecībā “Griezītes”, pārējo iepērk no vietējiem bioloģiskajiem zemniekiem. Nākotnē plānots paplašināt ražošanu ar liofilizētiem augļiem un garšvielām (liofilizēti augļi un ogas tiek žāvēti aukstumā, saglabājot dabīgās garšas īpašības un uzturvērtību), kā arī ķirbju sēklu eļļu, kas apliecina uzņēmuma vēlmi attīstīties un dažādot piedāvājumu.
Sirdslietas garšas
Uzņēmuma pamatvirziens ir garšvielas un garšvielu maisījumi, savukārt tējas un sukādes pašlaik ieņem papildproduktu lomu. Kā uzsver Zanda, garšvielas ir viņas sirdslieta – eksperimentēšana, jaunu garšu radīšana un vietējo īpatnību izcelšana.
Populārākie produktiem ir: *Persilāde – līdzīga starptautiski pazīstamam produktam, taču radīta pēc pašu receptes; *Vasaras garša – tomātu, sīpolu un bazilika maisījums ar izteiktu vasaras aromātu; *Cidoniju pipars – inovatīva alternatīva citronpipariem, kur citronu vietā izmantotas Latvijas cidonijas ar augstu skābumu un C vitamīna saturu; *Kartupeļu maisījums – dilles, ķiploki un sīpoli “mammas virtuves” garšai; *Zivtiņu maisījums – cidonijas, melnie pipari, estragons un dilles.
Tiek piedāvāti arī universālie maisījumi un Vidusjūras garšu kompozīcijas, un jaunas receptes top nepārtraukti.
Ražošanas apjomi pēdējos gados aug strauji. Izejvielām izmanto tonnām sīpolu, ķiploku, burkānu, biešu un cidoniju, bet pēc žāvēšanas no šīm tonnām paliek tikai 10–15 % no sākotnējā svara. Zanda stāsta, ka šogad apjomi jau ir trīsreiz lielāki nekā pērn.
Ideja par pārstrādi radās ap 2017.–2018. gadu, bet ražotne sāka darboties 2020. gada otrajā pusē – laikā, kad Covid-19 krīze mudināja izveidot interneta veikalu, kas tagad ir viens no galvenajiem pārdošanas kanāliem.
Atbalsts un biznesa inkubators
Uzņēmuma attīstībā izšķirīgs bija “Leader” projekts “BIO tēju, garšvielu un sukāžu ražotnes izveide SIA “Organic Products””, kas finansēts ar ES Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2021. – 2027. gadam finansiālo atbalstu. Pateicoties tam, padomju laika ēkā Ludzā izveidota moderna ražotne. Atbalsta apjoms bija 70 %, taču sākotnēji visu projekta summu nācās ieguldīt pašiem. Papildu finansējumu nodrošināja arī finanšu institūcijas “Altum” aizdevums. Kopējās investīcijas projektos sasniedza aptuveni 80–90 tūkstošus eiro (neskaitot uzņēmuma paša līdzfinansējumu). Uzņēmums realizējis vēl divus projektus programmā “Esi uzņēmējs Ludzas novadā” un piedalījies Latvijas investīciju un attīstības biznesa inkubatorā, kas sniedzis gan finansiālu, gan izglītojošu atbalstu.
“Sējēja” gada balva par “Leader” projektu ir prestižs apbalvojums, kas apliecina: *projekta kvalitāti un to, ka tas sasniedzis reālus rezultātus; *sabiedrisko nozīmīgumu – stiprina vietējo ekonomiku un rada darba vietas; *uzņēmuma redzamību – palīdz veidot jaunus kontaktus un piesaistīt pircējus; *motivāciju citiem – parāda, ka laukos iespējams attīstīt modernu un konkurētspējīgu pārtikas ražošanu; *vietējās pieejas spēku – Eiropas Savienība fondu, pašu iniciatīvas un zemei uzticīgas saimniekošanas apvienojums nodrošina izcilus rezultātus, uzsver Zanda Trukšāne.
Ikdiena ar sīpolu asumu un mīlestību
“Organic Products” ražotne atrodas Ludzas centrā. Tur nav tikai ražošana – tiek piedāvātas arī ekskursijas un degustācijas. Tādējādi uzņēmums kļūst par daļu no Ludzas tūrisma un kultūras piedāvājuma.
Apmeklējot “Organic Products” telpas, “Jauns.lv” acīs sariesās asaras – ne jau aiz bēdām, bet sīpolu dēļ. Attālākā telpā bija sabērta liela sīpolu kaudze. Tos čakli mizoja “Griezīšu” saimnieki Rita un Pēteris Jonikāni, lai vēlāk tie nonāktu kaltētavā un pārtaptu garšvielās. Abi saka, ka no sīpoliem viņiem nav jāraud – esot pieraduši. Pa to laiku Guntis Trukšāns apkalpoja pircējus, bet Zanda organizēja darbus ražotnē.
Zanda Trukšāne saka: “Galvenais ir nenobīties!” “Organic Products” ir spilgts apliecinājums tam, kā mērķtiecība un darbs spēj radīt izcilus rezultātus Latvijas laukos, Latgalē.