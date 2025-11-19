Nav bīstams sabiedrībai: noskaidrots Liepājas pludmalē izskalotais dronam līdzīgais priekšmets
Trešdien Liepājā, Karostā, izskalotais objekts ir pretgaisa aizsardzības mērķis un nav bīstams sabiedrībai, liecina Nacionālo bruņoto spēku (NBS) publiskotā informācija.
NBS sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti konstatēja, ka Karostas pludmalē atrastais objekts ir pretgaisa aizsardzības mērķis.
Objekts nav sprādzienbīstams un nerada apdraudējumu sabiedrībai.
Par notikušo informēts arī pilsētas mērs Gunārs Ansiņš (Liepājas partija). Viņš uzsver, ka liepājnieku drošība nav apdraudēta.
Jau ziņots, ka šoruden vairākās Latvijas pludmalēs atrastas izskalotas dronu atlūzas. Tās pirmšķietami ir daļas no Krievijas mānekļa drona "Gerbera".
Tāpat ziņots, ka septembra sākumā Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni. Lai notriektu krievu dronus, gaisā tika pacelti Polijas iznīcinātāji F-16 un sabiedroto F-35.