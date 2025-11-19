Liepājas pludmalē izskalots aizdomīgs dronam līdzīgs priekšmets
Šodien, 19. novembrī, Liepājas Karostas pludmalē atrasts izskalots bezpilota gaisa kuģim līdzīgs priekšmets, informē Valsts policija.
Uz notikuma vietu nekavējoties devās policijas darbinieki, un par atradumu informēti arī Nacionālie bruņotie spēki. Pašlaik tiek precizēti apstākļi un veikta objekta pārbaude.
Valsts policija norāda, ka sabiedrībai apdraudējums nav konstatēts.
NBS ziņo, ka sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti ir devušies uz notikuma vietu.
Jau ziņots, ka šoruden vairākās Latvijas pludmalēs atrastas izskalotas dronu atlūzas. Tās pirmšķietami ir daļas no Krievijas mānekļa drona "Gerbera".
Tāpat ziņots, ka septembra sākumā Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni. Lai notriektu krievu dronus, gaisā tika pacelti Polijas iznīcinātāji F-16 un sabiedroto F-35.