Pārkāpumi un kārtība Kuldīgas novadā: informē pašvaldības policija
Oktobrī Kuldīgas novada pašvaldības policija reģistrēja 360 izsaukumus un uzsāka 60 administratīvos pārkāpuma procesus, nodrošinot sabiedrisko kārtību un piedaloties dažādos vietējos pasākumos un kontroles aktivitātēs.
Oktobra mēnesī pašvaldības policijā reģistrēti 360 izsaukumi par dažādiem pārkāpumiem. Uzsākti 60 administratīvie pārkāpuma procesi, tai skaitā 22 par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 19 par alkohola lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola apreibumā, 8 personām uzsākti administratīvie pārkāpuma procesi par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma prasību neievērošanu, tai skaitā administratīvie pārkāpuma procesi uzsākti arī nepilngadīgām personām, ziņo Kuldīgas novada pašvaldība.
* Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasību neievērošanu uzsākti 2 procesi. Sastādīti 101 lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Pašvaldības policijā saņemti 3 iesniegumi. Autovadītājiem, kuri atradās transportlīdzeklī un neievēroja apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, izteikti mutiski aizrādījumi, vairākiem nekustamā īpašuma īpašniekiem izteikti aizrādījumi par īpašumu nekopšanu. 6 personas nogādātas Ventspilī – atskurbšanas pakalpojuma saņemšanai.
* Pašvaldības policija oktobra mēnesī Ventas upē vairākas reizes veica licencētās makšķerēšanas zonas apsekošanu ar gaisa bezpilota kuģi – dronu.
* Pašvaldības policija no 6. līd 10. oktobrim aktīvi piedalījās Bērnu un jauniešu centra organizētajos karjeras izglītības pasākumos “Zaļā karjera Tavai nākotnei.”
* Nodrošināja sabiedrisko kārtību ikgadējā pasākumā – Hercoga Jēkaba gadatirgus un citos pasākumos, kuri norisinājās Kuldīgas novadā. Pašvaldības policija regulāri apseko mācību iestādes un vietas, kur pulcējas nepilngadīgas personas.
* Pašvaldības policijas darbinieki regulāri apseko pagastus un nodrošina sabiedrisko kārtību visā Kuldīgas novadā, arī sadarbojoties ar citām institūcijām.