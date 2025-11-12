Kuldīgā tiks uzņemta starptautiska filma par II pasaules karu
Decembrī Kuldīgā gaidāms īpašs notikums - starptautiskās filmas "Wild, Wild East" ietvaros, pilsēta pārvērtīsies par 1943. gada Polijas mazpilsētu vācu okupācijas laikā.
Filmas darbība norisinās okupētajā Polijā 1943. gadā, un tā stāsta par vācu ierēdni Martinu Volfu, kurš tiek nosūtīts uz attālu Polijas ciematu, lai izmeklētu ebreju tautības jurista pazušanu. Viņa ierašanās izjauc trauslo kārtību starp ciema iedzīvotājiem, korumpētajiem kolaborantiem un nacistu varas iestādēm, atklājot nodevības tīklu, ko veicinājusi advokāta slēptā bagātība.
Sagatavošanās filmēšanai sāksies jau no novembra vidus, kad dažviet Kuldīgā tiks veiktas dekorāciju uzstādīšanas un ēku pielāgošanas darbi, lai radītu atbilstošu laikmeta atmosfēru. Filmēšanas laikā Kuldīgas ielas un ēkas tiks papildinātas ar laikmetīgām detaļām, tiks aizklātas mūsdienu zīmes un ielu elementi, uzklāts mākslīgais sniegs un izveidotas koka piebūves.
Kopumā Kuldīgā tiks uzņemts 71 kadrs, un filmēšana notiks vairākās vietās: galvenā filmēšanas vieta būs Baznīcas ielā (posmā no 9. līdz 28. namam), bet citas ainas tiks uzņemtas Ventspils ielā 30; Svētās Katrīnas baznīcas apkārtnē un Rumbas ielā (posmā no 1. līdz 9. namam). Filmēšana Kuldīgā plānota no 1. līdz 4. decembrim, un šajās dienās pilsētā gaidāmas izmaiņas satiksmes organizācijā, par kurām iedzīvotāji tiks informēti.
Filmu veido starptautiski atzīts poļu režisors Jans Holoubeks, bet galvenās lomas atveido izraēliešu aktieris Itajs Tirans un poļu aktrise Džoanna Kuliga. Filmas tapšanu atbalsta Polijas filmu institūts, Rīgas filmu fonds un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.