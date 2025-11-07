Hermanis: man nav sajūtas, ka būtu mainījis profesiju. Es joprojām režisēju - tikai valsti
JRT mākslinieciskais vadītājs, kustības “Bez partijām” līdzdibinātājs Alvis Hermanis TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atzīst, ka tas, ar ko viņš šobrīd nodarbojas uz politiskās skatuves, arī ir režija. Tikai mērogs ir cits: milzu operas iestudējuma vietā – Latvijas valsts.
Jautāts, vai nenožēlo savu izvēli kļūt par politiķi, režisors atbild lakoniski: “Nekādā ziņā!” un paskaidro: “Godīgi sakot, man nav tādas sajūtas, ka tā būtu pilnīgi atšķirīga lieta, ko es tagad daru. Šobrīd es nodarbojos ar režiju. Tikai tādā līmenī, ka tā vairs nav milzu opera. Tā ir mana Latvija, mana Latvijas valsts. Mērogs ir cits. Un tas, ko es tagad daru – es dzenu vilni.”
Hermanis atzīst, ka šajā procesā viņam ļoti palīdz atpazīstamība, kas veidojusies daudzu gadu garumā. “Cilvēki mani zina, man ir vairāki sekotāji… Man ir ko parādīt – gandrīz 30 gadus esmu Jauno Rīgas teātri uztaisījis kā savu miniatūro Latviju. Man ir šis resurss.” Viņš stāsta, ka šo resursu var izmantot un var neizmantot. “Varu ar šo resursu staigāt pa mežu, un tas var iet zudumā, bet es to esmu izdomājis izmantot šim mērķim. Un tagad es dzenu vilni. Protams, viens to vilni bezgalīgi ilgi nevaru noturēt, bet izskatās, ka tas ilgi nebūs jādara, jo nāk citi karognesēji. Arī reliģiskie līderi izrāda interesi, pašvaldību cilvēki ārpus Rīgas…” piebilst Hermanis.
Jau ziņots, ka režisors Alvis Hermanis, uzņēmējs Broks, politiķis Šmits, mācītājs Pēteris Sproģis un ekonomists Guntars Vītols ("Tauta. Zeme. Valstiskums") apvienojušies jaunā politiskajā kustībā "Bez partijām", kuras galvenais mērķis esot panākt vēlēšanu sistēmas maiņu un pāreju no partiju sarakstiem uz individuālu kandidātu ievēlēšanu, liecina Hermaņa ieraksts platformā "X".
Broks ir finanšu tehnoloģiju uzņēmuma "Twino" dibinātājs un vadītājs. Savukārt Šmits iepriekš bijis zemkopības ministrs. Kā 14. Saeimas deputāts viņš ievēlēts no apvienības "Apvienotais saraksts", no kuras frakcijas vēlāk izstājies, paliekot Latvijas Zaļās partijas biedrs, bet darbu Saeimā turpinot kā pie frakcijām nepiederošs deputāts. Tāpat viņš bijis arī 13.Saeimas deputāts, ievēlēts no partijas "KPV LV" saraksta, kā arī Rīgas domes un Rojas pagasta domes deputāts. Šmits "KPV LV" darbojies laikā no 2018. līdz 2019. gadam, un darbojies arī partijā "Jaunlatvija" un "Jaunais laiks".
Kā norādīts ierakstā, pašreizējā vēlēšanu kārtība neļaujot atlasīt "maksimāli kompetentākos valsts pilsoņus, kuri būtu spējīgi pieņemt maksimāli kvalitatīvākos lēmumus par labu pārējai sabiedrībai". Kamēr puse no vēlētājiem nemaz nepiedaloties parlamenta vēlēšanās, citi vēlētāji nereti esot spiesti balsot par "mazāko ļaunumu".
Līdz ar to kustības mērķis ir pāriet uz jaunu vēlēšanu kārtību, kurā vēlētāji balsotu par konkrētiem cilvēkiem, nevis partiju listēm, teikts paziņojumā.