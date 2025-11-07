Baiba Uburģe, Juris Dambis un Kristaps Zariņš saņem Francijas Nacionālo ordeni mākslā un literatūrā
Šo pirmdien, 2025. gada 3. novembrī, plkst. 18.00 Francijas rezidencē Francijas vēstnieks Latvijā Manuels Lafons Rapnuijs Francijas kultūras ministres vārdā, klātesot Francijas institūta Latvijā direktoram, pasniedza apbalvojumus trim Latvijas kultūras darbiniekiem, kas nesen iecelti par Mākslas un literatūras ordeņa kavalieriem.
Baibai Uburģei, Mākslas muzeja Rīgas Birža Ārzemju dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas glabātājai ir bijusi nozīmīga loma Francijas mākslas popularizēšanā Latvijā, veicinot sadarbības ārzemju mākslas jomā. Viņa ir īstenojusi projektus ar tādiem atzītiem Francijas muzejiem kā Orsē muzejs, Pompidū centrs un Pikaso muzejs Antibās. Viņa ir rosinājusi veidot tādas nozīmīgas izstādes kā, piemēram, izstādi par Sevras porcelānu (Francijā) un izstādes, kas veltītas Senajai Ēģiptei, kuru ietvaros Latvijā viesojās divi pasaulslaveni franču ēģiptologi Žans Leklāns un Alēns Zivī. Šīs iniciatīvas ir nodrošinājušas iespējas apmaiņai starp mākslas vēsturniekiem, kuratoriem, zinātniekiem un ekspertiem, un līdz ar to arī, veicinājušas ilgstošas Francijas un Latvijas partnerattiecības. Kopš pagājušā gada Uburģes kundze ir arī dizaina un lietišķās mākslas vēstures lektore Latvijas Mākslas akadēmijā, ar specializāciju ārzemju mākslā.
Juris Dambis, Latvijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes dibinātājs un direktors no 1989. līdz 2024. gadam, visu savu karjeru veltīja Latvijas kultūras mantojuma aizsardzībai un popularizēšanai. Viņa vadībā Latvijas mantojuma aizsardzības sistēma pakāpeniski pārņēma Francijas modeli, veicinot auglīgu sadarbību starp Franciju un Latviju šajā jomā. Dambja kungs 1995. gadā ieviesa arī Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā, iedvesmojoties no Francijas iniciatīvas, kas tika uzsākta 20. gadsimta 80. gados. Šī ciešā sadarbība ar Franciju parādās arī caur UNESCO un tās Konvencijas par Pasaules kultūras mantojuma aizsardzību un saglabāšanu. Viņam bija arī nozīmīga loma Rīgas vēsturiskā centra aizsardzībā. Viņš turpina mācīt arhitektūru un ir augsti novērtēts eksperts mantojuma aizsardzības jautājumos.
Kristaps Zariņš ir Latvijas Mākslas akadēmijas rektors kopš 2017. gada. Vadot iestādi, kas veltīta Latvijas mākslas, dizaina un vizuālās kultūras attīstībai, ilgtspējībai un pētniecībai, rektors īsteno atvērtu un starptautisku mākslas izglītības vīziju. Akadēmija uztur dinamiskas apmaiņas ar tādām prestižām Francijas mākslas augstskolām kā École des Beaux-Arts de Paris (Parīzes mākslas skola), École Nationale Supérieure d’Art de Bourges (ENSA, Buržas nacionālā mākslas augstskola), École Boulle Parīzē un Sentetjēnas mākslas un dizains augstskola. Šīs apmaiņas notiek semināru, konferenču, izstāžu veidā, kā arī caur Latvijas studentu dalību tādos nozīmīgos pasākumos kā Sentetjēnas Starptautiskajā dizaina biennālē. Zariņa kungs ir arī devis ieguldījumu tādos projektos kā EU4ART, kura mērķis ir izveidot kopīgu tēlotājmākslas studiju programmu, un EuroFabrique, kas tika uzsākts 2022. gadā Francijas ES prezidentūras laikā. EuroFabrique apmeklēs Latviju arī 2028. gadā, stiprinot divpusējo sadarbību starp Buržas ENSA un Latvijas Mākslas akadēmiju, kad Liepāja un pēc tam Burža būs Eiropas kultūras galvaspilsētas attiecīgi 2027. un 2028. gadā.
Ordenis mākslā un literatūrā ir Francijas Republikas goda apbalvojums, ko 1957. gadā iedibināja Kultūras ministrija. Ordenis tiek pasniegts personībām, kuru radošie darbi ir devuši īpašu pienesumu mākslas un literatūras jomā vai kuras ir veicinājušas mākslas un literatūras prestižu Francijā un pasaulē.