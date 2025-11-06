Palsmaniešus uztrauc drošība, skolas liktenis un vides pieejamība
Palsmanes Kultūras namā 4. novembrī aizvadīta Smiltenes novada pašvaldības vadības un domes deputātu klātienes tikšanās “Kopā sanāk – radīt – darīt” ar Palsmanes pagasta iedzīvotājiem. Sanāksmes laikā pārrunāti pagasta aktuālie jautājumi, nākotnes prioritātes un iespējamie risinājumi pašvaldības un iedzīvotāju sadarbībā.
Sanāksmē piedalījās Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju, deputāti Sanita Briede, Dainis Aļeksējevs, Andris Vilkasts un Otārs Putrālis. Ar 2025. gada budžeta aktualitātēm klātesošos iepazīstināja izpilddirektora vietnieks Edgars Roslovs, savukārt Palsmanes un Variņu pagasta apvienības vadītāja Tigna Podniece prezentēja nākamā gada plānotos un uzsāktos darbus.
Viens no nozīmīgākajiem paveiktajiem projektiem 2025. gadā bija Rauzas tilta pārbūve, kas īstenota par 123 562 eiro. Nākamajos gados uzsvars tiks likts uz apgaismojumu, drošību un vides pieejamību.
Prioritārie darbi pagastā:
* Palsmanes Kultūras nama pagalma estrādes rekonstrukcija – tiks īstenota Līdzdalības budžeta ietvaros;
* Gājēju ietves izbūve posmā no skolas līdz veikalam “Top!” – 2026. gada budžetā iesniegts pieteikums projektēšanas darbiem. Ņemot vērā procedūru, izbūve paredzēta 2027. gadā;
* Labierīcības kapsētā – Palsmanes un Variņu pagasta apvienības vadītāja kopā ar draudzi plāno pretendēt uz “LAD” finansējumu;
* Jauns gājēju tiltiņš pie “Zemgaļu” mājām – iecere tiks īstenota;
* Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana – pie Kultūras nama plānots demontēt rotaļu elementus; pie pamatskolas jau uzstādītas jaunas iekārtas un pārcelta piramīda.
Sanāksmē iedzīvotāji aktualizēja vairākus būtiskus jautājumus par satiksmes un gājēju drošību, infrastruktūru, vides sakārtošanu un ēku izmantošanu nākotnē.
Ietves izbūve Palsmanes centrā. Iedzīvotāji uzsvēra, ka posms no pamatskolas līdz veikalam “Top!” ir bīstams, īpaši ziemā, kad gājēji spiesti pārvietoties pa brauktuvi. Pašvaldība informēja, ka projektēšanas darbi ietvei iesniegti 2026. gada budžetam, un, ņemot vērā procesu ilgumu, izbūve plānota 2027. gadā.
Apgaismojums uz tilta pār Palsas upi un tilta tehniskais stāvoklis. Tilts diennakts tumšajā laikā ir praktiski neapgaismots, turklāt viena ietve ir bojāta. Pašvaldība sagatavos vēstuli VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ar lūgumu:
* atjaunot bojāto tilta konstrukciju; * pārskatīt ceļa zīmes un to izvietojumu; * nodrošināt apgaismojumu līdz ar topošās ietves izbūvi.
Radžupes līkums. Pašvaldība sagatavos vēstuli LVC ar lūgumu uzstādīt drošības barjeras, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumus ziemā.
Skolas ēku nākotne. Iedzīvotājus satrauca Palsas skolas pārcelšana uz bijušās Variņu pamatskolas telpām. Pašvaldība skaidroja, ka Izglītības un zinātnes ministrijas atzinumā Palsas skolas telpas vairs neatbilst prasībām, tāpēc pieņemts lēmums par pārcelšanu. Lai ēkas netiktu pamestas, paredzēts skolas teritoriju sadalīt daļās, izvērtēt iespējas nodot tās uzņēmējdarbībai vai atsavināt. Mērķis – nodrošināt, ka ēkas tiek uzturētas un izmantotas, nevis pamestas novārtā.
Dzīvojamā vide un sociālie jautājumi. Daudzdzīvokļu mājas “Dūjiņas” situācija un kopdzīves konflikti starp īpašniekiem un pašvaldības dzīvokļu īrniekiem tiks risināti sadarbībā ar Sociālo dienestu, lai rastu abpusēju risinājumu.
Ceļu un sabiedriskā transporta infrastruktūra. * Iedzīvotāji norādīja uz valsts ceļu nomalēm, kur nepieciešama attīrīšana no velēnas un zāles, kā arī autobusu pieturas “Stūrīši” un “Palsmane”, atrodas sliktā stāvoklī – informācija tiks nodota LVC izvērtēšanai. * Ierosināts pagasta ielās pakāpeniski atjaunot segumu, sākot vismaz ar vienu ielu gadā. * Tika rosināts noteikt dzīvojamās zonas statusu ielām aiz Kultūras nama, ierobežojot braukšanas ātrumu.