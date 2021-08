Šī gada janvāra sākumā Palsmanes izglītības iestādēs bija Covid-19 uzliesmojums – saslima vairāk nekā 20 izglītības darbinieku un viņu audzēkņu gan bērnudārzā un pamatskolā, gan novada speciālajā pamatskolā. Vietējie bija ne pa jokam satraukušies. Iespējams, ka šis uzliesmojums un tā piedzīvotās sekas arī pamudinājušas palsmaniešus izlemt par labu vakcinācijai.

Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle Jauns.lv sacīja: „Uz vakcināciju neviens īpaši nebija jāpierunā, neviens uz to arī nespieda. Tā vienkārši bija skolotāju un skolas tehnisko darbinieku pašu atbildība. Viņi redzēja, kas apkārt notiek un jutās par to atbildīgi. Tagad esam vakcinēti visi 23, kas strādā skolā, kaut gan, iesākoties jaunajam mācību gadam, skolas darbinieku skaits var mainīties.

Gada sākumā bija saslimuši mūsu darbinieki, tai skaitā arī es. Paldies Dievam, man slimības gaita nebija smaga. Kolektīvā vienkārši par šo jautājumu runājām, domāju, ka tas savā ziņā nostrādāja par labu vakcinācijai”.

Janvārī, kad Palsmanes skolas piedzīvoja Covid-19 uzliesmojumu, Dace Pērle Valkas laikrakstam „Ziemeļlatvija” atklāja: “Tāds ir fakts! Attālinātais mācību process vēl nenozīmē, ka visi pedagogi strādā no savām mājām. Mēs nācām uz darbu, telpās nēsājām maskas, ievērojām distanci, dezinficējām rokas. Saistībā ar internāta ēkas gaidāmo renovāciju brīvdienas izmantojām, lai izvāktu mantas. Jāteic, kādu laiciņu daļa skolas pedagogu strādāja attālināti no mājām, jo viena no skolotājām pabrīdināja, ka jūtas slikti. Ņemot vērā, ka speciālā skola taisīja testus, to darīt nolēma arī pamatskolas pedagogi. Saņēmām arī pozitīvus rezultātus. Kopā izglītības iestādē ir četri Covid-19 gadījumi”.