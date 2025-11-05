Smiltenes novada pašvaldība piešķirs pabalstus 48 mājsaimniecībām jumtu atjaunošanai pēc postošās krusas
2025. gada vasarā Smiltenes novadu skāra spēcīgs negaiss ar lielgraudu krusu un ekstremāli stiprām lietusgāzēm. Vētras rezultātā tika bojāti gan pašvaldības, gan iedzīvotāju īpašumi, īpaši Bilskas un Palsmanes pagastos.
Pašvaldības izveidotā apsekošanas komisija ir noslēgusi darbu un pieņemts lēmums piešķirt pabalstus 48 mājsaimniecībām jumta seguma atjaunošanai. Kopējā summa sasniedz 163 852,59 eiro, vēsta Smiltenes pašvaldība.
Par stihijas nodarīto postažu Smiltenes novadā bija vēstīts arī Latvijas Televīzijas sižetā.
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem iedzīvotājiem remontdarbi jāveic sešu mēnešu laikā no pabalsta saņemšanas dienas. Pašvaldība sekos līdzi darbu izpildei – ja remontdarbi netiek veikti vai tiek veikti pēc noteiktā termiņa, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt izmaksātā pabalsta atmaksu.
Lietavu dēļ pašvaldībā tika bojāta arī ceļa infrastruktūra, kur seku novēršana veikta 31 ceļa posmam, kas kopā sastāda izmaksas 45 398 eiro apmērā. Informācija iesniegta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, lai segtu daļu no šīm izmaksām.
Turpinām nodrošināt atbalstu bojātā šīfera nodošanai. Līdz šim savākti 12 konteineri no Bilskas pagasta un seši konteineri no Palsmanes pagasta, radot kopējās izmaksas 33 715 eiro apmērā. Konteineri paredzēti tikai lielgraudu krusas stihijā cietušo iedzīvotāju īpašumiem un tikai bojāta, azbestu saturoša šīfera jumtu seguma nodošanai.
Informējam, ka konteineri šīfera savākšanai tiks nodrošināti līdz 14. novembrim un pēc tam pašvaldības atbalsts tiks pārtraukts.