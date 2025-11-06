Mākslinieka Indriķa Ģelža organizētā plakātu darbnīca
FOTO: “Celies, Milda, augstāk par 56 politiķiem” - cilvēki gatavo plakātus protestam pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Trešdien, 5. novembrī, notika mākslinieka Indriķa Ģelža organizētā plakātu darbnīcu, lai sagatavotos protestam pret Saeimas lēmumu izstāties no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas
Ģelža darbnīca notika Rīgā, Vagonu ielā 21, no plkst. 16 līdz 21. Materiāli plakātu gatavošanai bija sagatavoti. Dalībnieki izmantoja gan krāsas, gan krāsas baloniņus un marķierus, lai paustu savus vēstījumus, piemēram, “Neatbalsti vardarbību” un “Celies, Milda, augstāk par 56 politiķiem”.
Jau ziņots, ka 30. oktobrī ar opozīcijas un ZZS balsīm Saeimā tika pieņemts likums par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.
Centrs "Marta" un jaunatnes organizācija "Protests" 6. novembrī plkst. 19 Doma laukumā Rīgā rīkos protesta akciju pret Saeimas lēmumu.