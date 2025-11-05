Protestu dienā pret izstāšanos no Stambulas konvencijas, Valsts policija grasās slēgt ielu pie Saeimas
Ceturtdien, 6. novembrī, Doma laukumā paredzēts plašs protests pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Saistībā ar gaidāmajām demonstrācijām, Valsts policija grasās Rīgā ieviest plašus ierobežojumus, tai skaitā - vietām apturēt satiksmi un slēgt Jēkaba ielu, kas ved pie Saeimas.
Kā norāda Valsts policija, protesta laikā Doma laukumā tiks izvietotas barjeras, veidojot ejas, kurās atradīsies likumsargi, tādējādi nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī ātru reaģēšanu uz notikumiem un plašāku pasākuma pārraudzību.
Tāpat 6. novembrī būs ieviesti arī atsevišķi pārvietošanās ierobežojumi – Jēkaba iela [kas ved pie Saeimas] Rīgā tiks slēgta gan gājējiem, gan autobraucējiem, bet Vecrīgā atsevišķās vietās uz protesta laiku tiks ierobežota automašīnu pārvietošanās, tostarp komersantiem un tur dzīvojošajiem.
Tāpat policija pēc nepieciešamības var slēgt vai īslaicīgi ierobežot satiksmi arī citviet. Ņemot vērā Rīgas protesta norises vietas – Doma laukuma – ietilpību, Valsts policija var pieņemt lēmumu ierobežot apmeklētāju piekļuvi tam. Policija norāda, ka rūpīgi sekos līdzi drošības situācijai un apmeklētāju plūsmai un tikai tad, ja tiešām būs nepieciešamība šādu lēmumu pieņemt, likumsargi par to informēs un sanākušie tiks virzīti pulcēties turpat citās drošās vietās, neliedzot sanākušajiem izteikt savu viedokli un piedalīties protestā.
Kā ierasts, likumsargiem ir sagatavots sabiedriskās kārtības un drošības plāns, ir veikts risku izvērtējums, rūpīgi gatavojamies visiem scenārijiem. Dienesti seko līdzi norisēm gan vidē, gan internetā, kā arī protestu laikā likumsargi uzraudzīs sabiedrisko kārtību gan ar cilvēkresursu, gan kamerām un droniem. Tāpat protestā atbilstoši likumam ir arī organizatoru piesaistīti kārtības uzturētāji, kā arī apsardzes komersants. "Vienlaikus aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un sadarboties ar likumsargiem, sekojot to norādēm. Mūsu visu prioritāte ir iedzīvotāju drošība un pasākumu norise bez starpgadījumiem," uzsver Valsts policija.
Jau ziņots, ka 6. novembrī Doma laukumā notiks atkārtots protests pret Saeimas deputātu lēmumu izstāties no Stambulas konvencijas. Turklāt protesti plānoti arī Liepājā, Cēsīs un Daugavpilī, kā arī citās valstīs – Tallinā un Tartu Igaunijā, Beļģijas galvaspilsētā Briselē, Somijas galvaspilsētā Helsinkos, Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, Nīderlandes pilsētā Hāgā un Austrijas galvaspilsētā Vīnē, norāda centra "Marta" pārstāve Beata Jonite.
Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Trešdienas, 29. oktobra, vakarā vairāki tūkstoši iedzīvotāju pie Saeimas protestē pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Pirmdienas, 3. novembra, vakarā, kad par aicinājumu neparakstīt izstāšanos no konvencijas bija parakstījušies aptuveni 61 000 cilvēku, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paziņoja, ka izmantos savas tiesības prasīt Stambulas konvencijas denonsēšanas likuma otrreizēju caurlūkošanu. Vienlaikus prezidents norādīja, ka šis lēmums būtu jāpārskata nākamajam Saeimas sasaukumam. Partijas "Jaunā Vienotība", "Progresīvie" Nacionālā apvienība un "Apvienotais saraksts" prezidenta aicinājumam pievienojās.