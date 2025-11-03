Sācies “Spēlmaņu nakts” skatītāju simpātijas finālbalsojums
Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) sadarbībā ar Latvijas Sabiedriskā medija portālu LSM.lv un Latvijas profesionālajiem teātriem no 3. līdz 19. novembrim aicina teātra skatītājus piedalīties “Spēlmaņu nakts” skatītāju simpātijas finālbalsojumā un laimēt ielūgumus uz “Spēlmaņu nakts” ceremoniju.
2025. gada 23. novembra vakarā Gada balvas teātrī “Spēlmaņu nakts” apbalvošanas ceremonijā Dailes teātrī tiks noskaidrots “Spēlmaņu nakts” skatuves naglas balvu laureātus 17 kategorijās, ko nosaka profesionāla teātra nozares žūrijas komisija. Ceremonijā sveiks arī trīs “Spēlmaņu nakts” skatītāju simpātijas finālbalsojuma uzvarētājus – gada izrādi, gada aktrisi un gada aktieri. 2024./ 2025. gada sezonas skatītāju simpātijas balvu nominantus izvirzījuši paši teātri.
Gada izrāde:
- “Alfas” (Dirty Deal Teatro, rež. Valters Sīlis)
- “Arkādija” (Jaunais Rīgas teātris, rež. Alvis Hermanis)
- “Gadalaiki. Faux Pas” Ģertrūdes ielas teātris, Andrejs Jarovojs, Kristīne Brīniņa)
- “Esmeralda” (Latvijas Nacionālā opera un balets, hor. Aivars Leimanis)
- “Lasis Stasis” (Latvijas Leļļu teātris, rež. Edgars Kaufelds)
- “Lēdija Makbeta” (Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, rež. LAURA)
- “Love is a stranger” (Kvadrifrons, rež. Paula Pļavniece)
- “Metamorfoze” (Liepājas Leļļu teātris, rež. Rihards Zelezņevs)
- “Meža gulbji” (Dailes teātris, rež. Klāvs Mellis)
- “Nacionālais kanāls” (Latvijas Nacionālais teātris, rež. Matīss Kaža)
- “Nodzītus zirgus nošauj” (Daugavpils teātris, Oļegs Šapošņikovs, Irina Bogeruka)
- “Rītausma vakaros” (Liepājas teātris, rež. Matīss Budovskis)
- “Sprīdītis” (Valmieras teātris, rež. Reinis Suhanovs)
Gada aktrise:
- Ieva Estere Barkāne (“Tuvāk”, Valmieras teātris)
- Ilva Centere (“Citroni citroni citroni citroni citroni”, Ģertrūdes ielas teātris)
- Daiga Gaismiņa (“Dumpīgā Rīga”, Latvijas Nacionālais teātris)
- Sandra Kļaviņa (“Mazās lapsas”, Jaunais Rīgas teātris)
- Aleksandra Koguce (“Nodzītus zirgus nošauj”, Daugavpils teātris)
- Ilze Ķuzule-Skrastiņa (“Sapnis vasaras naktī”, Dailes teātris)
- Elza Leimane (“Esmeralda”, Latvijas Nacionālā opera un balets)
- Veronika Plotņikova (“Lēdija Makbeta”, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris)
- Ance Strazda (“Love is a stranger”, Kvadrifrons)
- Kintija Stūre (“Dievs ir šeit”, Liepājas teātris)
- Inga Štelmahere (“Ansītis un Grietiņa”, Liepājas Leļļu teātris)
- Sabīne Tīkmane (“Tā ir mūsu kauna vaina”, Dirty Deal Teatro)
- Dace Vītola (“Gaisma, es tevi dzirdu”, Latvijas Leļļu teātris)
Gada aktieris:
- Miroslavs Blakunovs (“Sērdienīgie rietumi”, Daugavpils teātris)
- Reinis Boters (“Love is a stranger”, Kvadrifrons)
- Maksims Busels (“Tartifs”, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris)
- Antons Freimans (“Kazanova”, Latvijas Nacionālā opera un balets)
- Artis Jančevskis (“Burvju kalns”, Valmieras teātris)
- Aleksandrs Jonovs (“Ansītis un Grietiņa”, Liepājas Leļļu teātris)
- Andris Keišs (“Lai, Dievs, stāv Tev klāt, Tu, nabaga cietēj!”, Jaunais Rīgas teātris)
- Emīls Kivlenieks (“Alfas”, Dirty Deal Teatro)
- Klāvs Kristaps Košins (“Citroni citroni citroni citroni citroni”, Ģertrūdes ielas teātris)
- Ģirts Krūmiņš (“Visi mani dēli”, Liepājas teātris)
- Agris Nātre (“Lasis Stasis”, Latvijas Leļļu teātris)
- Kārlis Reijers (“Dullais Dauka”, Latvijas Nacionālais teātris)
- Toms Veličko (“Efekts”, Dailes teātris)
Balsot iespējams šeit. Finālbalsojums portālā LSM.lv notiks no 3. novembra pl. 7.00 līdz 19. novembra pl. 23.59. Balsot par saviem favorītiem var vienu reizi dienā, autorizējoties ar savu sociālo mediju profilu vai e-pastu.
Skatītāju finālbalsojuma dalībniekiem šogad ir iespēja laimēt ielūgumu divām personām uz “Spēlmaņu nakts” apbalvošanas ceremoniju. Visiem balsojuma dalībniekiem būs iespēja reģistrēties dalībai izlozē. Ar veiksmīgo uzvarētāju LTDS sazināsies personīgi.
LTDS aicina teātra skatītājus sekot “Spēlmaņu nakts” aktualitātēm un iepazīties ar teātra nozares jaunumiem LTDS un “Spēlmaņu nakts” mājaslapā – ltds.lv, kā arī sekot mums sociālo mediju platformās.
“Spēlmaņu nakts” ceremonijas norisei 23. novembra vakarā varēs sekot līdzi no pl. 21.05 LTV1, LSM un Latvijas Radio 1.
Gada balvu teātrī “Spēlmaņu nakts” 2025. gadā:
- Organizē - Latvijas Teātra darbinieku savienība,
- Finansē - Latvijas Republikas Kultūras ministrija,
- Atbalsta – Borisa un Ināras Teterevu fonds, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Biļešu Paradīze, Latvijas Mobilais Telefons.
- Sadarbības partneri – portāls LSM.lv, Valmiermuižas alus darītava, Latvijas Sabiedriskais medijs, Latvijas profesionālie teātri, Latvijas Profesionālo aktieru apvienība, Radio SWH LV, Radio SWH TV, LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, tipogrāfija ULMA, Teātra Vēstnesis, Kroders.lv.