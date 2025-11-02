Šleseram nāves draudus izteikušais cilvēks nogādāts ārstniecības iestādē
Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderim Aināram Šleseram nāves draudus izteikušais cilvēks nogādāts ārstniecības iestādē, informē Valsts policija (VP).
Veicot turpmākas darbības kriminālprocesā, saskaņojot ar prokuratūru un ārstniecības iestādi, konkrētā persona saskaņā ar Ārstniecības likumu nogādāta ārstniecības iestādē. Personai nozīmētas ekspertīzes.
Plašākus komentārus VP šobrīd nesniegs.
Kā ziņots, VP sestdien aizturēja Šleseram nāves draudus izteikušo cilvēku, un tā atradās īslaicīgas aizturēšanas vietā.
Par notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 132.panta par draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti. Par šādu noziegumu, ja tāds tiek konstatēts, Krimināllikumā paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Policijā skaidro, ka izmeklēšana turpinās prokuratūras uzraudzībā, lai saprastu tālāku procesa virzību un perspektīvu.
Ņemot vērā personas datu aizsardzību, policija nevar komentēt personas darbību motīvus, lai gan tie esot saprotami, jo cilvēks iepriekš jau ir nonācis gan policijas, gan mediķu redzeslokā.
Veikti pasākumi, lai noskaidrotu personas atrašanās vietu, jo policijai netika sniegta informācija, ka persona ir izlaista no medicīnas iestādes, kur iepriekš tika nogādāta.
VP iesniegumu par notikušo saņēmusi vakar ap plkst. 23. Iesniegums saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 7. pantu šādos gadījumos - par draudiem izdarīt slepkavību, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti - ir nepieciešams, lai uzsāktu kriminālprocesu.
Jau vēstīts, ka Šleseram vakar izteikti draudi nošaut, tāpēc viņš vērsies "drošības dienestos", teikts partijas izplatītajā paziņojumā.
LPV pārstāve Līga Krapāne precizēja, ka Šlesers draudus saņēmis sūtījumā sociālajos medijos. Pēc tam Šlesers uzreiz vērsies policijā.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā iepriekš informēja, ka interneta vidē izplatīts video, kurā, iespējams, izteikti draudi un bijusi vērojama pret personu vērsta agresīva uzvedība. Policija noskaidrojusi video autoru un sākusi administratīvo procesu.
Šlesera partija, kuras politiķi paši nereti izceļas ar agresīvu retoriku, paziņojumā vaino savus politiskos oponentus, kas kurinot naidu pret Šleseru, kas savukārt esot novedis pie draudiem.