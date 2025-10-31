Poļi no Puckas iepazīstas ar Limbažu novadu
Limbažu novadā viesojās delegācija no Polijas piekrastes pilsētas Puckas, lai iepazītos ar novada attīstības iespējām un pārrunātu sadarbības perspektīvas uzņēmējdarbības, izglītības, sporta, kultūras un tūrisma jomās.
No 22. līdz 25. oktobrim Limbažu novadā viesojās delegācija no Polijas piekrastes pilsētas Puckas, lai iepazītos ar novadu, pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas un potenciālu sadraudzības pilsētu partnerības attīstībai.
Delegāciju uzņēma Limbažu novada pašvaldības vadība, kas viesus iepazīstināja ar novadu un lielākajām pilsētām – Limbažiem, Salacgrīvu un Aloju –, kā arī to uzņēmumiem, izglītības un sporta iestādēm, dabas bagātībām un tūrisma objektiem.
Divpusējo sarunu laikā tika akcentētas Limbažu novada stiprās nozares – mežsaimniecība, lauksaimniecība, zivsaimniecība, rūpniecība, ostu darbība un tūrisms. Puckas pārstāvji savukārt prezentēja savas pilsētas vēsturisko un attīstīto piekrasti, kuras galvenie virzieni ir zvejniecība, jahtu osta, kā arī burāšanas tradīcijas un skolas, imformē Limbažu novada pašvaldība.
Vizītes laikā Limbažus apmeklēja arī Polijas Republikas vēstniecības Rīgā vadītājs, pilnvarotais lietvedis Tomašs Šeratičs. Viņš uzsvēra reģionu sadarbības nozīmi starpvalstu attiecību stiprināšanā, norādot, ka ilgtermiņa sadarbības pamats ir cilvēku un sabiedrību savstarpējās attiecības: “To var sākt veidot starp divām skolām vai pat divām sporta komandām. Līdzības palīdz satuvināties, bet atšķirības ļauj mācīties vienam no otra.”
Limbažu apmeklējuma laikā viesiem bija iespēja iepazīties ar Limbažu sporta infrastruktūru – Sporta skolu, stadionu, peldbaseinu un airēšanas bāzi, kā arī novērtēt maiznīcas “Lielezers” saglabātās maizes cepšanas tradīcijas. Apmeklējot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Limbažu siltums” un ūdens attīrīšanas iekārtas, poļu delegācija interesējās par novada ieguldījumiem tīras vides un ūdens kvalitātes nodrošināšanā, kā arī sistēmu modernizācijā.
Viesi apmeklēja arī Sudraba muzeju, kura unikālie mākslas darbi raisīja interesi par nišas amatniecības un kultūras potenciālu tūrisma jomā. Bet dienas noslēgumā Puckas pārstāvji viesojās Tūrisma informācijas centrā un vecajā ugunsdzēsēju depo ēkā, iepazīstot Limbažu pilsētas vēsturi.
Esot Salacgrīvā, ostas pārvaldē, viesi iepazinās ar ostas darbību – zvejniecību, kravu pārkraušanu un jahtu kuģošanas iespējām Rīgas jūras līcī. Īpašu interesi viesi izrādīja par jahtu ostas darbību, jauno burātāju un airētāju apmācību, kā arī ūdens tūrisma attīstību un vietējo zvejniecības tradīciju saglabāšanu. Tāpat poļu viesiem bija iespēja apmeklēt vienu no senākajiem zivju konservu ražotājiem Latvijā – AS “Brīvais vilnis”, nobaudot uzņēmuma produkciju.
Iepazīts tika arī Salacas upes unikālais kultūras un dabas mantojums – nēģu tacis Salacgrīvā. Ciemojoties zvejnieku saimniecībā “Kurķis” un tiekoties ar nēģu zvejnieku Aleksandru Rozenšteinu, viesi vairāk uzzināja par nēģu zveju un nobaudīja pašus nēģus. Bet Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās nodaļas apmeklējuma laikā Puckas pārstāvji iepazinās ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un dabas aizsardzības pārvaldības aktivitātēm.
Delegācija apmeklēja arī Aloju, kur atrodas viens no Latvijas atpazīstamākajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem – SIA “Alojas-Starkelsen”, kas specializējas pārtikas sastāvdaļu un kartupeļu pārstrādē, ražojot cieti, olbaltumvielas un citus produktus pārtikas industrijai.
Alojas apkaimē viesi ciemojās arī "SALA centrā" Ungurpilī, kas apvieno bibliotēkas pakalpojumus, kultūras aktivitātes un atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai. Esot Alojas Ausekļa pamatskolā, viesi iepazinās ar mācību vidi un skolēnu iesaisti dažādās aktivitātēs, kas balstītas vietējās tradīcijās un kopienas vērtībās.
Pēc poļu delegācijas vizītes mūsu novadā, Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Ģirts Vilciņš uzsvēra: „Vērtīgi, ka Puckas pilsētas pārstāvji izvēlējās Limbažu novadu kā iespējamo sadraudzības partneri, starp mūsu novadiem ir daudz līdzību. Pucka ir ostas pilsēta ar labi attīstītu jahtu infrastruktūru un aktīvu burāšanas dzīvi, cieši saistīta ar jūras piekrasti – līdzīgi kā mūsu Salacgrīva.
Iespējamie sadarbības virzieni nākotnē varētu būt uzņēmējdarbības un ostu attīstības, izglītības, sporta, kultūras un tūrisma jomās. Īpaši vērtīga būtu arī pieredzes apmaiņa par Eiropas Savienības fondu piesaisti un atkrastes vēja parku attīstību, kur poļu kolēģiem ir ievērojama pieredze. Vizītes laikā mēs parādījām sava novada daudzveidību uzņēmējdarbības, tūrisma, izglītības, kultūras un sporta jomās, un Puckas pilsētas pārstāvji jau aicinājuši mūsu delegāciju atbildes vizītē.”