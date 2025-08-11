Limbažos talkotāji sastop negaidīti lielu Spānijas kailgliemežu skaitu
Nedēļas nogalē pie Limbažu estrādes vairāki desmiti vietējo iedzīvotāju – bērni ar vecākiem, jaunieši un seniori – pulcējās nevis uz pasākumu, bet gan uz Spānijas kailgliemežu savākšanas talku. Šī invazīvā suga pēdējos gados kļuvusi par nopietnu problēmu, un daudzi atzina, ka šogad cīņa pret šo sugu ir bijusi gandrīz vai ikdiena, taču šoreiz talkotājus pārsteidza tas, cik gliemežu ir daudz, vēsta Lsm.lv.
Pirms darba uzsākšanas dalībniekiem tika izdalīti spaiņi un cimdi, jo gliemeži var pārnēsāt slimības un parazītus. Vietās ar biezu zāli to skaits bija pārsteidzoši liels – zem viena stiebru klājuma varēja atrast vairākus desmitus kaitēkļu.
Viens no smagāk skartajiem perēkļiem atrodas tieši pie estrādes. Limbažu novada vides inženiere Iveta Umule uzsvēra, ka manuāla savākšana ir efektīvākā, bet arī laikietilpīga un nepatīkama metode. Pilnus spaiņus talkotāji izbēra konteinerā, pārkaisot saturu ar sāli, lai novērstu gliemežu izkļūšanu.
Tomēr dažu minūšu laikā tukšotajās vietās atkal parādījās jauni īpatņi. Vietējie stāstīja, ka arī savos dārzos izmanto dažādas metodes – sālsūdeni, indes un ēsmu, taču gliemežu skaits joprojām ir milzīgs.
Talkas laikā dalībnieki apmainījās ar padomiem par efektīvāko iznīcināšanu un uzzināja, ka gliemeži visaktīvākie ir naktīs. Kad savāktie kaitēkļi tika salikti konteinerā, varēja dzirdēt, kā tie vēl mēģina izkļūt no sāls klātā slazda.