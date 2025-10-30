Izkusties par brīvu! Limbažu novads piedāvā bezmaksas vingrošanas nodarbības
Limbažu novadā no oktobra beigām līdz novembra sākumam sāksies jauns veselīgu kustību cikls – bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbības, kas piemērotas ikvienam – gan tiem, kas tikai sāk kustēties, gan tiem, kas vēlas uzturēt sevi labā formā. Nodarbības vadīs biedrības “Gribu būt” sporta speciāliste Agrita Spēlmane, un tās notiks vairākās novada vietās.
Treniņos dalībnieki apgūs dažādus vispārīgās fiziskās sagatavotības vingrinājumus, kā arī aktivitātes elpošanas un sirds darbības efektivitātes uzlabošanai. “Nāc kustēties – ķermenis Tev pateiksies!” aicina nodarbību vadītāja, piebilstot, ka katra nodarbība ilgst vienu stundu, un tās norisināsies vienu reizi nedēļā katrā vietā.
Nodarbību grafiks:
Otrdienās
-
Pāles sporta hallē – 17.20 (no 28.10.2025)
-
Salacgrīvas kultūras centrā – 17.15 (no 04.11.2025)
-
Bibliotēkā “SALA”, Ungurpilī – 18.45 (no 28.10.2025)
-
Ainažu kultūras namā – 18.30 (no 04.11.2025)
-
Alojas kultūras namā – 20.00 (no 28.10.2025)
Trešdienās
-
Umurgas kultūras namā – 17.15 (no 29.10.2025)
-
Puikules sabiedriskajā centrā – 18.45–19.45 (no 29.10.2025)
-
Staiceles kultūras namā – 20.00 (no 29.10.2025)
Ceturtdienās
-
Liepupes pamatskolā “Veiksmes” – 17.00 (no 06.11.2025)
-
Limbažu kultūras namā, Rīgas ielā 9 – 17.10 (no 30.10.2025)
-
Pociema kultūras namā – 18.30 (no 30.10.2025)
-
Sporta un kultūras centrā “Vidriži” – 18.40 (no 06.11.2025)
-
Skultes kultūras integrācijas centrā – 20.00 (no 06.11.2025)
-
Vilzēnu tautas namā – 20.00 (no 30.10.2025)
Sestdienās
-
Viļķenes sporta hallē – 9.30 (no 08.11.2025)
-
Sabiedriskajā centrā “Lādes” – 11.00 (no 08.11.2025)
-
Lauvu tautas namā “Dižlauvas” – 09.11.2025 (svētdien) plkst. 11.00 (par turpmākajiem laikiem – sekojiet informācijai!)
Dalībniekiem ieteicams ņemt līdzi ērtu apģērbu un vingrošanas paklājiņu (daži būs pieejami uz vietas).
Pieteikties var, rakstot vai zvanot Agritai Spēlmanei uz tālruni +371 20363482. Katram novada punktam izveidota arī "WhatsApp" grupa, kur dalībnieki varēs saņemt aktuālo informāciju.
Nodarbības ir bezmaksas, un tās notiek Limbažu novada pašvaldības īstenotā un Eiropas Sociālā fonda plus finansētā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā” ietvaros.
Apmeklējot pasākumu, dalībnieki piekrīt, ka tā laikā var tikt uzņemtas fotogrāfijas un video materiāli, kas var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.