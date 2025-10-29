Daugavpilī no 1. novembra mainīs pilsētas autobusu sarakstus
No 1. novembra Daugavpilī tiks ieviestas sezonālās izmaiņas vairākos autobusu maršrutos, kas ietekmēs reisu grafikus un maršrutu plānus līdz pat 1. maijam. SIA “Daugavpils satiksme” aicina pasažierus sekot līdzi jaunākajai informācijai, lai nodrošinātu ērtu un savlaicīgu braucienu.
SIA “Daugavpils satiksme” informē, ka no 1. novembra līdz 1. maijam tiks ieviestas ikgadējās sezonālās izmaiņas vairākos autobusu maršrutu Nr. 3, Nr. 4, Nr. 12, Nr. 12A un Nr. 12B.
Minētajā laika posmā tiks ieviestas šādas izmaiņas:
* tiks atcelts autobusa maršruta Nr. 3 reiss plkst. 21.00 no Autoostas un plkst. 21.30 no pieturvietas “Dārzkopju kooperatīvs”;
* autobusa maršruta Nr. 4 reiss plkst. 19.20 no Autoostas vairs nekursēs caur Jauno Forštadti;
* autobusa maršruta Nr. 12B reiss plkst. 9.57 no Autoostas tiks aizstāts ar autobusu Nr. 12, un autobusa Nr. 12B reiss plkst. 19.55 no Križiem – ar autobusu Nr. 12A. Abi aizvietotie reisi vairs nekursēs caur Ķīmijas apkaimi.
Uzņēmums atgādina, ka ar 1. novembri eksperimentālā kārtā tiks ieviestas izmaiņas atsevišķos maršrutos. Plašāka informācija šeit.
SIA “Daugavpils satiksme” aicina sekot līdzi informācijai par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, lai nodrošinātu savlaicīgu un ērtu braucienu.