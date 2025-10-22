Daugavpilī būtiski pārbūvēs Nometņu un Jelgavas ielas
Daugavpils pašvaldība uzsāk būvdarbus Nometņu un Jelgavas ielās, lai uzlabotu satiksmes drošību, gājēju un velobraucēju infrastruktūru, kā arī inženierkomunikācijas, nodrošinot pakāpenisku darbu organizāciju ar mērķi samazināt iedzīvotāju neērtības.
Projekti paredz būtiskas ielu pārbūves, jaunu apgaismojuma un autobusu pieturu izbūvi, kā arī inženierkomunikāciju atjaunošanu, kopumā plānojot darbus vairāku mēnešu garumā, informē Daugavpils pašvaldība.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments izsniedzis atļauju būvdarbu uzsākšanai divos nozīmīgos ielu posmos – Nometņu ielā un Jelgavas ielā. Abi projektu mērķis ir pilnveidot satiksmes drošību, gājēju un velobraucēju infrastruktūru, kā arī inženierkomunikācijas.
Lai maksimāli samazinātu neērtības iedzīvotājiem un satiksmes dalībniekiem, būvdarbi tiks organizēti pakāpeniski, nodrošinot iespēju saglabāt transporta kustību un gājēju piekļuvi visā būvniecības laikā. Sagatavošanās darbi, kas neskars brauktuvi, tiks uzsākti jau tuvākajā laikā, savukārt turpmākie darbi tiks plānoti un īstenoti atbilstoši laikapstākļiem un satiksmes intensitātei. Šajā posmā galvenā uzmanība tiks pievērsta pazemes inženierkomunikāciju pārbūvei un ietvju zonu sakārtošanai.
Uzlabojot Ruģeļu ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju, Nometņu ielā tiks pārbūvēts aptuveni 1600 metru garš ielas posms no Apšu ielas līdz Dunduru ielai. Projektā paredzēta 6,5 metrus plata brauktuve ar divām joslām, 1,5–2 metrus platas ietves un 2,5–3 metrus plats gājēju un veloceliņš. Ielas posmā tiks izveidotas septiņas autobusu pieturas, no kurām piecas būs aprīkotas ar paviljoniem un soliem. Ūdens novadīšanai tiks izmantotas infiltrācijas akas un gūlijas. Nometņu ielā tiks izbūvēta arī aptuveni 2100 metrus gara apgaismojuma trase ar 46 apgaismojuma balstiem un gaismekļiem.
Darbu kopējais izpildes termiņš ir 14 mēneši, tajā skaitā 12 mēneši būvdarbu veikšanai un divi mēneši nodošanai ekspluatācijā, neskaitot ziemas sezonas tehnoloģisko pārtraukumu. Projekta īstenošanai izņemts ilgtermiņa aizņēmums Valsts kasē 1 502 043,34 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējums 265 066,48 eiro tiks nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Jelgavas ielā tiks pārbūvēts aptuveni 480 metru garš ielas posms no Puškina ielas līdz Bauskas ielai. Projekts paredz brauktuves pārbūvi ar vidējo platumu 10 metri, kā arī ietves atjaunošanu abās ielas pusēs. Būvdarbu laikā tiks izveidota viena autobusu pietura ar paviljonu un soliņu.
Projektā tiks pārbūvēts esošais lietusūdens kanalizācijas kolektors, izmantojot jaunas caurules, – kopumā aptuveni 807 metru garumā ar 60 akām un gūlijām. Atsevišķos posmos paredzēta arī ūdensvada un sadzīves kanalizācijas nomaiņa vai pārcelšana. Tiks atjaunots segums 18. novembra ielas šķērsojumā, kā arī atjaunoti sliežu ceļi 18. novembra un Jelgavas ielas krustojumā.
Darbu kopējais izpildes termiņš ir 11 mēneši: deviņi mēneši būvdarbu veikšanai un divi mēneši objekta nodošanai ekspluatācijā. Ziemas tehnoloģiskais pārtraukums netiks ieskaitīts. Projekta īstenošanai Valsts kasē paņemts ilgtermiņa aizņēmums – 1 675 122,29 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums – 267 258,14 eiro tiks nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.