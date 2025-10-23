Daugavpilī no jaunā gada apvienos un likvidēs virkni iestāžu
Daugavpilī no 2026. gada plānots apvienot un likvidēt virkni iestāžu, paredz ceturtdien atbalstītais domes Finanšu komitejas lēmums.
Pašvaldība turpina strukturālās reformas ar mērķi centralizēt administratīvos procesus un nodrošināt maksimālu izdevumu efektivitāti. Pašvaldībā norāda, ka īpaši svarīgi ir to veikt, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazinājumu pilsētā.
Vienlaikus pašvaldībā norāda, ka pašlaik pašvaldībā un tās padotības iestādēs nodarbināto skaits pret pašvaldībā deklarēto darbspējīgo iedzīvotāju skaitu ir viens no zemākajiem Latvijā un ir 6,6%, bet vidēji Latvijā šis rādītājs ir 9,4%.
Sākot ar 2026. gada 1. janvāri, darbosies Daugavpils Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde, pievienojot lzglītības pārvaldei Jaunatnes lietu un sporta pārvaldi. Daugavpils Sporta skola un Daugavpils Futbola skola turpmāk atradīsies tās padotībā.
Daugavpils Kultūras pilī turpmāk darbosies Mazākumtautību centrs, apvienojot vairākas agrāk atsevišķi darbojošās Vienības nama struktūrvienības, attīstot kultūrtelpas Jaunbūves, Ķīmijas, Grīvas un Forštates apkaimēs.
Vienības nams saglabās metodiskā kultūras centra funkcijas, turpinās organizēt pilsētas svētkus, valsts un starptautiska mēroga pasākumus, nodrošinās Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, turpinot attīstīt un pilnveidot Vienības nama, tai skaitā Tradīciju mājas kultūrtelpas darbību.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs un Rotko muzejs tiks apvienoti. Pašvaldībā apgalvo, ka Rotko muzejs kļūs par pilsētas mākslas un kultūrvēsturiskā mantojuma - vietu, kur savijas vēsturiskais un laikmetīgais, lokālais un starptautiskais, pagātnes mantojums un šodienas jaunrades dzirksts. Vienots muzejs ļaušot efektīvāk izmantot resursus un virzīt tos attīstībai - jaunu izstāžu radīšanai, izglītojošu programmu veidošanai un muzeja krājuma digitalizācijai.
Ņemot vērā pilsētas muzeju apvienošanu, tiks likvidēta Cietokšņa un muzeju pārvalde. Tās funkcijas tiks pārdalītas starp Rotko muzeju un Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Komunikācijas, tūrisma un administratīvā atbalsta departamentu, kas turpinās īstenot pilsētas cietokšņa un tūrisma objektu attīstības politiku.
Sociālajam dienestam tiks pievienots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte".
Latgales centrālā bibliotēka turpmāk saglabās sešas filiāles, slēdzot filiāli Lauska ielā 16. Turpmāk Latgales centrālās bibliotēkas pārraudzībā darbosies arī Raiņa centrs.
Savukārt Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centram "Inženieru arsenāls" tiks pievienots Latgales kulinārā mantojuma centrs "Šmakovka".
"Reformas ļaus apvienot resursus, izvairīties no funkciju dublēšanās un veltīt vairāk līdzekļu pilsētas attīstībai, izglītības, kultūras un sociālās jomas atbalstam. Šis ir solis modernas un stabilas Daugavpils virzienā - pilsētas, kura gudri izmanto savas iespējas un rūpējas par savu iedzīvotāju nākotni -," apgalvo Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!").
Domes lēmumprojekti tika atbalstīti Finanšu komitejas sēdē. Galīgo lēmumu deputāti plāno pieņemt domes sēdē 30. oktobrī.