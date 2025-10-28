Bijušajiem SEPLP locekļiem Eglītim un Siksnim atlaišanas pabalstos kopumā izmaksās vairāk nekā 32 000 eiro
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) agrākajam loceklim Jānim Eglītim un iepriekšējam padomes priekšsēdētājam Jānim Siksnim paredzēts piešķirt atlaišanas pabalstus kopumā 32 214 eiro apmērā, teikts Kultūras ministrijas (KM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, kas otrdien tika atbalstīts valdībā.
Pabalstus plānots piešķirt triju mēnešalgu apmērā. Lai to nodrošinātu, SEPLP atlīdzības fondā radās nepieciešamība pēc papildu finansējuma 2025. gadam 39 813 eiro apmērā, tai skaitā atlaišanas pabalstiem 32 214 eiro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7599 eiro.
KM atzīmē - tā kā viena SEPLP locekļa vieta kopš 4. augusta joprojām ir vakanta un ir pārskatīti padomes administratīvie izdevumi, rasta iespēja nepieciešamo finansējumu SEPLP atlīdzības fondā papildināt no esošajiem budžeta līdzekļiem. Tostarp aptuveni 20 000 eiro tiktu pārdalīti no SEPLP izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz izdevumiem atlīdzībai. Lai šie līdzekļi tiktu pārdalīti, bija nepieciešams valdības lēmums.
Jau vēstīts, ka Saeima 19. jūnijā SEPLP locekļu amatos iecēla Klapkalni un Upleju-Jegermani, bet lēma neapstiprināt SEPLP locekļa amatā Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda īstenošanas padomes virzīto pretendentu Ivaru Belti. Belte virzīšanai uz SEPLP locekļa amatu tika izraudzīts konkursa kārtībā.
NVO un MK sadarbības memoranda padomes atkārtotajā konkursā SEPLP locekļa amatam tika nolemts virzīt Siksni, sekojoši pastāv iespēja, ka viņš tomēr turpinās darbu SEPLP.
Bijušo Latvijas Radio valdes priekšsēdētāju Klapkalni darbam padomē izvirzīja Saeimas deputāti, bet Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs bija izvirzījis līdzšinējo padomes locekli Upleju-Jegermani.
SEPLP sastāvā ir trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima. Vienu locekli apstiprināšanai izvirza Valsts prezidents, vienu - NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome, bet vēl vienu - Saeima. SEPLP locekli var apstiprināt amatā ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. SEPLP locekļus ievēlē uz četriem gadiem, un līdzšinējās SEPLP pilnvaras beigsies augustā.
SEPLP ir neatkarīga, pilntiesīga, autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses sabiedrisko mediju jomā.