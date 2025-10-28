Saldus novada dome ir piešķīrusi trīs pasažieru autobusus Ukrainas bruņoto spēku karavīriem un sabiedrības atbalstam
Novadu ziņas
Šodien 07:03
Pasažieru autobusi no Saldus dodas uz Ukrainu
Saldus novada dome ir piešķīrusi trīs pasažieru autobusus Ukrainas bruņoto spēku karavīriem un sabiedrības atbalstam, nododot tos biedrībai “Mūsu ligzda” tālākai nogādāšanai Ukrainā palīdzības vajadzībām.
23. oktobra Saldus novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu dāvināt Ukrainas bruņoto spēku karavīriem un Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam trīs tehniskā kārtībā esošus pasažieru autobusus ar 20 sēdvietām katrā.
27. oktobrī, Saldus CSDD teritorijā autobusi tika nodoti biedrībai “Mūsu ligzda”. Biedrības valdes priekšsēdētāja Raina Ņišta nogādās tos Ukrainā, kur tie kalpos palīdzības un atbalsta vajadzībām.