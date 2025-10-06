Degradēta teritorija iegūst jaunu elpu: svinīgi atklāts Saldus centra pagalms
4. oktobrī, Saldus pilsētai bijis vēsturisks notikums – svinīgi atklāts jauns publisks pagalms pašā pilsētas sirdī, kas turpmāk kļūs par vietu, kur satikties, atpūsties un svinēt kopābūšanu gan novada iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
Atklāšanas pasākumā uzrunu teica Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts: “Šī diena mums ir ļoti nozīmīga un tā ieies vēsturē. No nesakārtotas un degradētas vietas ir radīts burvīgs skaistums. Šīs vietas sakārtošana ir tikai pirmais posms. Es esmu pārliecināts, ka notiks vēl nākamās kārtas – uzņēmēji atjauno mājas, radīsies kafejnīcas un tā patiesi kļūs par vietu, kur mums visiem nākt un pavadīts skaisti laiku. Ne velti valstī šobrīd viena no prioritātēm ir demogrāfija, un mēs Saldū rūpējamies, lai cilvēkiem būtu kur tikties un domāt labas domas.”
Domes vadītājs izteica lielu pateicību projekta realizācijas komandai par profesionālo darbu un ieguldījumu, radot skaistu un sakārtotu vidi pašā pilsētas centrā.
Pēc svinīgās atklāšanas klātesošie tika aicināti uz svētku kūku, baudīt jaunizveidoto pagalmu un tā atmosfēru. Jaunajam pagalmam vēl nav dots nosaukums, tāpēc ikviens aicināts piedalīties nosaukuma radīšanā.
Atklāšanas svētkos apmeklētāji varēja piedalīties vēstures izzinošā ekskursijā ar Ilzi Harunu, uzzināt, kā tūrists redz Saldu, klausoties gides Līgas Šaules stāstos, baudīt muzikālos priekšnesumus, apskatīt izstādes un piedalīties radošajās darbnīcās. Pasākuma kulminācijā izskanēja Jāņa Stībeļa un Ginta Smukā koncertprogramma “Smaidot”, par muzikālo atmosfēru rūpējās DJ Linda Samsonova.