Saldus novada pašvaldība par 300 000 eiro iegādāsies bezemisiju autobusu skolēnu pārvadājumiem
Saldus novada pašvaldība iegādāsies bezemisiju autobusu un tā uzlādes iekārtu, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Projektā par 300 000 eiro paredzēts iegādāties tikai vienu jaunu elektriskās piedziņas autobusu ar vismaz 19 pasažieru sēdvietām, solot, ka tas veicinās skolu tīkla sasniedzamību un "samazinās siltumnīcefekta gāzu emisiju nonākšanu atmosfērā".
Tāpat tiks iegādāta viena pārvietojama (mobila) 30 kW uzlādes iekārta, kas nodrošināšot autobusa efektīvu lietošanu dažādās novada teritorijās.
Autobusu izmantos Saldus novada Novadnieku pagasta teritorijā dzīvojošie skolēni, kuriem nepieciešams nodrošināt iespēju nokļūt izglītības iestādēs Saldus pilsētā. Plānots, ka gada laikā ar jauno transportlīdzekli tiks pārvadāti vismaz 10 000 pasažieru.
Pašvaldība uzskata, ka projekta īstenošana ļaus paplašināt un pārplānot skolēnu pārvadājumu maršrutus, vienlaikus "veicinot pāreju uz videi draudzīgāku transportu un atbalstot Latvijas mērķus klimatneitralitātes jomā".
Pašlaik ir noslēgusies iepirkuma procedūra un ir noslēgts līgums ar iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA "Electrify".
Projekta kopējais finansējums ir 300 000 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 255 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums līdz 45 000 eiro.
Kā liecina "firmas.lv" informācija, "Electrify" apgrozījums pērn bija 7,56 miljoni eiro, peļņa - 731 909 eiro. Uzņēmums dibināts 2019. gadā, tā pamatkapitāls ir 3000 eiro. Uzņēmums pieder Aigaram Dancim - 40% kapitāldaļu, Kristapam Dambim - 30% kapitāldaļu, Agrim Amoliņam - 30% kapitāldaļu.