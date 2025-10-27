Pilnībā izārdīta un nu tiek atjaunota Dobeles pilsdrupu promenāde
Pašlaik notiek Dobeles pilsdrupu promenādes gājēju celiņa atjaunošanas darbi, kas sākti oktobra sākumā, un visi tiek aicināti izvēlēties citus maršrutus drošības nolūkos. Būvdarbi plānoti pabeigt līdz decembra sākumam, taču labvēlīgu laikapstākļu gadījumā var noslēgties ātrāk.
Būvdarbu beigu termiņš ir decembra sākums, taču labvēlīgu laikapstākļu gadījumā darbi var tikt pabeigti ātrāk.
Projekts paredz esošā celiņa pilnīgu demontāžu 70 metru garumā un jaunas konstrukcijas izbūvi. Ņemot vērā nelabvēlīgos ģeotehniskos apstākļus, jaunais celiņš tiks balstīts uz tērauda skrūvpāļiem, virs kuriem paredzēts izbūvēt 15 cm biezu dzelzsbetona plātni – stabilu pamatu bruģakmens segumam. Kā celiņa segumu paredzēts atkārtoti uzstādīt demontēto betona bruģakmeni. Iztrūkstošos vai pilnībā bojātos esošos bruģakmens elementus – aizstāt ar jauniem, līdzvērtīgiem. Starp bruģakmens segumu un dzelzsbetona plātni plānots ieklāt izlīdzinošo slāni no cementa un smilts maisījuma. Celiņa apmales paredzēts veidot no karsti cinkotas tērauda sloksnes, ko, ar pie sloksnes piemetinātiem enkuriem, paredzēts enkurot pie plātnes konstrukcijas.
Blakus celiņam esošo atpūtas laukumiņu un apgaismojumu paredzēts saglabāt. Esošos apgaismojuma kabeļus paredzēts pārcelt, ievietot dubultsienu aizsargcaurulē un novietot blakus jaunajai celiņa konstrukcijai.