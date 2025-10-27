Aptur "Bagāžnieku tirgus - Ķirpēni" darbību; Dobeles novada pašvaldība prasa novērst pārkāpumus
Saistībā ar "Bagāžnieku tirgus – Ķirpēni" darbības apturēšanu Dobeles novada pašvaldība tikās ar tirgus organizatoriem, lai pārrunātu konstatētās nepilnības un vienotos par to novēršanu, nodrošinot tirdzniecības vietas atbilstību likumdošanai. Abas puses apliecināja gatavību sadarboties, lai saglabātu sabiedriski nozīmīgas aktivitātes un nodrošinātu to tiesisku un caurspīdīgu norisi, informēja pašvaldībā.
Saistībā ar izskanējušo informāciju par "Bagāžnieku tirgus - Ķirpēni" darbības apturēšanu, 2025. gada 24. oktobrī Dobeles novada pašvaldībā notika tikšanās ar biedrības "Latvijas mazturīgo atbalsta biedrība "DACE"" vadītāju Daci Deiziju Rodi un pārstāvi Ilzi Liepu, kas ir atbildīgās personas no tirdzniecības vietas organizatora puses.
Sarunas laikā tika pārrunāti jautājumi par tirdzniecības vietas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ir konstatētas atsevišķas nepilnības dokumentācijā un tirdzniecības vietas darbības organizācijā.
Puses vienojās, ka konstatētās nepilnības ir novēršamas, un biedrība apņēmās sakārtot tirdzniecības vietas darbību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
Dobeles novada pašvaldība uzsvēra, ka nav ieinteresēta traucēt labdarības un sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu norisi Ķirpēnos, tomēr ir būtiski, lai jebkura saimnieciskā vai sabiedriskā darbība notiktu tiesiski, caurspīdīgi un atbilstoši noteiktajai kārtībai.
Abas puses apliecināja gatavību turpināt sadarbību, lai nodrošinātu, ka tirdzniecības vietas darbība tiek sakārtota.