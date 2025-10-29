Kuldīgas slimnīcā no pārdozēšanas mirušās jaunietes orgāni izglābuši dzīvību pieciem cilvēkiem
1. oktobrī Latviju pāršalca traģiska vēsts - Kuldīgas slimnīcā pēc sintētisko narkotiku lietošanas, izdzisa 21 gadu vecās Luīzes dzīvība. Viņas mamma Līga Bergmane laikrakstam "Kurzemnieks" atklāj, ka meitas orgāni izglābuši dzīvību pieciem cilvēkiem.
Jau ziņots, ka Luīze Bergmane liktenīgajā 23. septembra vakarā Kuldīgā pie draugiem pateica "jā" persiku krāsas sintētisko narkotiku tabletēm. Līga medijam "lsm.lv" norādīja, ka plkst. 5.36 viņai bija zvanījusi meitas draudzene, ar ko kopā tika lietotas tabletes, bet viņa zvanu neesot dzirdējusi, jo tālrunim bija izslēgta skaņa. Ātrajai palīdzībai ziņa tika dota pēc vairāk nekā stundas.
Līga atminas pēdējo reizi, kad redzēja savu meitu dzīvu. Viņa stāvēja virtuvē, un Luīze vēl paskatījās uz viņu no loga un pamāja. "Es bieži skatījos pa logu, bet šoreiz bija kaut kā citādi – tas bija ilgs, mīļš skatiens. Tā bija pēdējā reize, kad redzēju savu bērnu dzīvu. Pēc tam sekoja klusums, un nākamajā dienā, 24. septembrī, Luīzi aizveda uz reanimāciju," medijam "Kurzemnieks" norāda Līga.
Viņa atklāj, ka jau pusotru nedēļu pirms traģiskajiem notikumiem viņai bija slikta priekšnojauta. „Es nosapņoju, ka Luīze ir mirusi. Sapnī viņa stāv tā kā aiz stūra un runā ar mani, bet aiz viņas – tumšs tēls, un ir tāda izjūta, ka meita mirusi. Pamodos ar šausmīgu sajūtu. Izstāstīju draugam cerībā, kā saka tautā, ja sapni izstāsta, tas nepiepildās. Bet sirds bija nemierīga,” norāda Līga. Tāpat iekšēju nemieru sieviete izjuta 23. septembrī, kad vakarā pie meitas ieradās draudzene Judīte. „Joprojām nevaru to paskaidrot. Tā bija dīvaina sajūta – sirds it kā čukstēja: nevajag. Neko skaļi neteicu – nodomāju, ko es esmu te sadomājusies, tas vienkārši no noguruma.”
Līga norāda, ka brīdī, kad viņa ieradās slimnīcā, ārsti paskaidroja, ka viņai pievienots elpošanas aparāts un tajā brīdī viņa apjauta, cik situācija ir nopietna. Tomēr viņa uzsver, ka slimnīcā ārsti un māsiņas esot bijuši ļoti saprotoši un darīja visu, kas ir viņu spēkos. Līga norāda, ka dienā, kad ārsts paziņoja, ka meitai iestājusies smadzeņu nāve, viņa esot skaļi kliegusi. "Centos mājās kaut ko darīt, lai novērstu domas, bet prāts visu laiku bija pie meitas. Kad aizbraucu, pieskāros viņai, pavilku plakstiņus, ieskatījos actiņās – tās nereaģēja. Zīlītes bija lielas, tukšas – kā manekenam. Es visu sapratu."
Atminoties pēdējās Luīzes dienas, Līga norāda, ka viss notika kā palēlinātā filmā. "Kopā ar māsiņām noskaitījām Tēvreizi. Bija tāds siltums! Arī pēdējais pieskāriens – brīdis, kad viņa vēl bija silta. Tā bija pēdējā reize, kad varēju viņu paglaudīt. Izgāju no slimnīcas, un tur viss notika kā palēninātā filmā: apkārt visur mašīnas, mākonīši lēnām kaut kur virzās, ir silta saulīte, nolaižas helikopters, garām aiztraucas transplantācijas komanda…"
Mamma norāda, ka allaž savā dzīvē jutusies tā, ka visam ir atrodama izeja, bet šajā situācijā viņa tādu neredz un jūtas bezspēcīga. Viņa atklāj, ka cenšas dzīvot tālāk, jo tā būtu vēlējusies viņas meita, un norāda, ka dažbrīd, kad šķiet, ka spēki izsīkuši, viņa atminas savas meitas smaidu, kad ļauj piecelties.
Tāpat viņa atklāj, ka nevēlējās, lai Luīzes nāve būtu beigas un pieņēma lēmumu ļaut izmantot meitas orgānus transplantācijai. "Citi komentāros rakstīja, kā to var atļaut – kā var dot savu bērnu izķidāt. Bet es to tā neredzu. Viņa jau bija prom. Viņas smadzenēs asinsrites nebija veselu nedēļu. Tad kāpēc lai viņas sirds, plaušas, nieres, aknas vēl kādam nepalīdzētu?” Līga norāda, ka šī lēmuma dēļ pieciem cilvēkiem dzīve šobrīd turpinās."
Valsts policija saistībā ar notikušo aizturēja trīs personas
Turpinot izmeklēšanu jau sāktajā kriminālprocesā par nelegālo vielu apriti un jaunas sievietes pārdozēšanas gadījumu Kuldīgā, policija vairāk nekā 100 slēpņos ir atradusi lielu daudzumu narkotisko un psihotropo vielu. Tajā pašā dienā, kad Kuldīgas slimnīcā 24. septembrī nonāca jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskajām vielām, VP aizturēja kādu personu un veica darbības kriminālprocesā. VP amatpersonas aizdomās par narkotisko un psihotropo vielu realizēšanu kopumā aizturēja trīs personas, vienai no tām piemērojot drošības līdzekli apcietinājumu.
Veicot kratīšanu aizturētās jaunietes dzīvesvietā Kuldīgā, atrasti un izņemti septiņi folija vīstokļi ar zaļganbrūnas krāsas izžāvētu augu masu, iespējams, marihuānu, septiņas elektroniskās cigaretes bez akcīzes markām, skaidra nauda un viena cigarešu paciņa bez Latvijas akcīzes markām. Veicot kratīšanu otras aizturētās jaunietes dzīvesvietā Ventspilī, atrasta viena, visticamāk, MDMA tablete un divas cigaretes ar marihuānai raksturīgu smaku.
Savukārt aizturētā vīrieša lietošanā esošajos transportlīdzekļos un viņa dzīvesvietā Ventspilī atrastas un izņemtas narkotiskās un psihotropās vielas, kuras viņš glabāja realizācijas nolūkā. Atrastas 198 MDMA tabletes, 269,77 grami izžāvētas marihuānas un daži plastikāta maisiņi. Tāpat, turpinot darbu kriminālprocesā, noskaidrots, ka aizturētais vīrietis, kas uzglabāja narkotiskās vielas, veidoja slēpņus. Policija atklājusi kopumā 103 slēpņus, kas atradās mežā Jūrmalā un Jelgavā. 50 slēpņos atradās, iespējams, LSD papīrīši, bet 53 slēpņos, iespējams, MDMA tabletes. Kopumā no slēpņiem izņemtas 178, visticamāk, MDMA tabletes un 138 ar LSD piesūcināti papīrīši. Kopumā kratīšanas laikā un no slēpņiem kriminālprocesā izņemtas 376 MDMA tabletes, aptuveni 276,77 grami marihuānas un 147 ar LSD piesūcināti papīrīši.
Jauns.lv jau vēstīja, ka septembrī Kuldīgas slimnīcā mirusi, iespējams, ar sintētiskajām narkotikām saindējusies sieviete.
SIA "Kuldīgas slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Mežiņa informēja, ka Kuldīgas slimnīcā bija stacionēti trīs pilngadīgi pacienti, kas, iespējams, lietojuši narkotiskās vielas.
Policijā brīdina, ka sintētisko narkotiku popularitāte pieaug, kas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi. Šobrīd sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, tie var pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs. Bieži vien melnajā tirgū patiesais vielas sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.